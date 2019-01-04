「有感覺」孵輯 達陣有感

女團「有感覺」團員安安（左）、肥肥，昨舉辦發片記者會。（盧禕祺攝）

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中國時報
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女團「有感覺」由主唱陳怡安（安安）和吉他手、合聲蔡婉怡（肥肥）組成，3日舉辦創作專輯《有感覺的秘密基地》發片記者會。肥肥表示，1年半前籌備新專輯時，交往4年的男友突然因病過世，讓她大受打擊，昨談到已逝男友當場淚崩，「很震驚、那時每天晚上躲在房間哭，我也不想逼自己去忘記。」

男友過世的前一晚，肥肥正忙排練舞台劇《偷心情歌》，一回到家就立刻入睡，未與男友道晚安，隔天起床就收到他過世的噩耗，留下許多遺憾，她透過創作抒發情緒，新專輯中有3首歌曲代表自己不同心態，包括〈預設幸福〉、〈秘密基地〉、〈未完待續〉，「〈未完待續〉像是開始釋懷，淡淡的懷念。」被問及是否能接受新戀情，肥肥說：「先不要想這麼多，好好工作、創作。」

安安則透露1年前曾萌念退團，因爸爸幫忙家人負擔鉅額醫藥費，家中經濟狀況不穩定，她自責無法分擔，持續3個月充滿負面情緒。

安安曾萌念退團

肥肥說：「安安那時候每天都覺得有人要害她、討厭她。」還好安安想到身邊有肥肥、同事等人，不能獨自離開，這才重新打起精神，安安笑說：「幸好有那段時間，讓我更了解自己。」她們昨現場演唱新歌〈虛擬世界〉，音樂製作人陳子鴻、好友HUSH特地到場力挺。

(中國時報)

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