九孔報恩郭子乾歸隊《悶鍋》

郭子乾（左）當《悶鍋》製作人，把九孔召回參與演出。

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中國時報
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《悶鍋出任務》3日首映，九孔、唐從聖、洪都拉斯、吳怡霈、納豆等人也齊聚一堂，進行最後彩排，為了演出，九孔也早在去年底悄悄返台做準備，他表示：「郭子乾（郭哥）為了舞台劇持續不斷奉獻了30年，真的很難得！」

九孔回憶剛出道時演舞台劇：「當時郭哥對我很好，但我演了2部舞台劇就因受不了苦逃跑！」加上那時家境窮，又要養家照顧生病的爸爸，為了賺錢只好轉換跑道，自此再沒演過舞台劇。這次在郭子乾與王偉忠的號召下，他二話不說歸隊，在工作滿檔情況下只能把工作往前擠，好哥兒們任賢齊（齊哥）還配合他的時間提前完成工作，他說：「以前都是我配合齊哥時間，現在要他來配合我，真的很抱歉！」

拍陸片變百億演員

九孔近幾年在大陸發展，去年演出電影《西虹市首富》，票房破26億人民幣（約百億台幣），他感慨說：「大環境關係，在台灣拍電影導演是要賣房子！」

郭子乾日前排練時飾演張菲，在台上一直摸鬍子，但鬍子根本沒黏上去，一旁演李炳輝的唐從聖虧他：「菲哥你的鬍子掉了！」郭子乾一聽秒虧唐從聖：「李炳輝竟然看得到！」兩人一來一往互不相讓。

白冰冰日前受邀擔任高雄市代言人遭網友酸語，演員們隔空向她喊話：「我們是妳的後盾！」郭子乾認為，在演藝圈若要擔心網友攻擊就不用立足了。昔日《悶鍋》搭檔邰智源在台北跨年晚會上打電競也遭酸民罵，氣得他準備提告，郭子乾回應：「當天在台南演舞台劇，不清楚這件事。」

(中國時報)

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