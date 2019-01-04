Richard Mille運動表敬意

滑雪女將Ester Ledecka在滑雪場上英姿。（Richard Mille提供）

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中國時報
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Richard Mille超輕量RM 67-02腕表，重量僅32公克，約431萬。（ Richard Mille提供）
Ester Ledecka佩戴Richard Mille RM 007鈦合金女表，約165萬。（Richard Mille提供）
捷克滑雪高手Ester Ledecka受邀擔任Richard Mille品牌摯友，拍攝形象廣告展現甜美可人的一面。（Richard Mille提供）
知名賽車手Sebastien Ogier拿下生平第6勝，再上一層樓。 （Richard Mille提供）

運動與腕表向來關係緊密，Richard Mille持續向運動家致敬，支持運動家在競技場上發光發熱。近來Richard Mille力邀捷克滑雪女將Ester Ledecka擔任品牌摯友，推崇她在世界盃拿下單板滑雪冠軍的成就；另一位品牌摯友知名賽車手Sebastien Ogier日前則在澳洲站拿下生平第6勝紀錄，向車王之路邁進一步。

超輕量碳纖維抗震耐磨

集美貌與運動天分於一身的捷克滑雪高手Ester Ledecka，從小就在單板滑雪與高山滑雪領域嶄露天分，並有傑出的表現，2013年她二度榮獲世界青少年錦標賽金牌，隔年拿下世界盃賽平行大迴轉項目的冠軍，2015和2017年她兩度榮獲單板滑雪世界冠軍，在今年的韓國平昌冬季奧運會上，她更在滑雪和單板滑雪項目中奪得雙金，未來成就可期。

最近Richard Mille邀請Ester Ledecka拍攝形象廣告，她穿上休閒私服佩戴RM 007鈦合金女表，展現私下甜美迷人的一面。

Richard Mille贊助的車隊和知名賽車手Sebastien Ogier，日前在澳洲站拿下第6個世界冠軍，並因此成為WRC和法國賽車運動史上第2成功的車手，他在場上佩戴一只Richard Mille RM 67-02超輕量抗震耐磨的碳纖維腕表，重量僅32公克，掌握時間但無礙賽事表現，更添佳話。

(中國時報)

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