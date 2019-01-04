超商自煮鍋 創意營養多

2019年01月04日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

食譜推薦 營養烏龍麵搭配麵筋與泡菜，打造獨特酸香爽口風味，加上1顆蛋兼顧蛋白質均衡。

食譜推薦 蛋白質麻辣火鍋麻辣鍋不可缺的就是王子麵，搭配軟嫩豆腐結合清爽口感與蛋白質營養。

食譜推薦 台式風味虱目魚粥搭配玉米粒，為常見台式家常配料，加上滿漢小香腸，一次品味海陸滋味，大人小孩都喜歡。

食譜推薦 部隊鍋重口味奶香濃郁的起司片，讓口感更有層次，也是韓劇中常見的料理吃法。

冬日是超商鍋物的銷售旺季，從萊爾富引進韓國煮麵機後，OK超商也陸續發表「自煮時代」，響應零剩食的環保概念，受到不少上班族與學生歡迎。尤其萊爾富推出1年來，已達千萬銷售業績，目前已擴增至400間門市；OK超商也布局420家門市以上，也推薦不少創意吃法，自主搭配喜歡的配料，讓鍋物更「玩味」。

日韓口味各有所長

萊爾富本季提供辣炒年糕、年糕麵等熱銷商品，並新推出「HOW CHON牛骨菜湯」，及3款「HI MIAN韓國進口手工烏龍麵」，分別為柴魚、海苔與辣味口味，1月31日前購買組合餐享優惠89～139元（原價最高179元）。

萊爾富表示，現煮個人鍋物能依喜好，選擇昆布、海鮮與麻辣等口味，也可搭配蔬菜、泡菜、關東煮、醬瓜等超商販售的配料，打造每個人的「專屬味」，預計本季帶動相關業績成長15％。而創意吃法除加入火鍋料之外，重口味的消費者也不可錯過「韓式部隊鍋」，只要加上香辣的泡菜，與奶香濃郁的起司片，綿密牽絲的起司混搭泡菜，就能打造多層次的美味。

小配料兼顧營養

OK COOK自煮系列，則訴求簡單3步驟，300秒即可上餐，因哈韓商機與便利性，校園門市接受度高，成為學生3餐與宵夜的最愛，近期銷售前3名為「韓國起士拉麵」、「麻辣燙」、「韓式部隊鍋」，可加購雞蛋、起士片或熱狗等小配料兼顧營養。

新品還有台式「道地虱目魚粥」，每一口都吃得到的塊狀魚肉，以學生族為主要客層；「滑蛋牛肉飯」為繼麵食後，再新推米飯系列，加一整顆蛋就能兼顧一日蛋白質均衡，甫推出就進單日銷售排行前3名。

(中國時報)