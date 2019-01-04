超商自煮鍋 創意營養多

內湖科學園區上班族黃小姐表示，萊爾富自煮麵一餐80～120元，比其他外食便宜許多。（吳奕萱攝）

友善列印
中國時報
報導
食譜推薦 營養烏龍麵搭配麵筋與泡菜，打造獨特酸香爽口風味，加上1顆蛋兼顧蛋白質均衡。
食譜推薦 蛋白質麻辣火鍋麻辣鍋不可缺的就是王子麵，搭配軟嫩豆腐結合清爽口感與蛋白質營養。
食譜推薦 台式風味虱目魚粥搭配玉米粒，為常見台式家常配料，加上滿漢小香腸，一次品味海陸滋味，大人小孩都喜歡。
食譜推薦 部隊鍋重口味奶香濃郁的起司片，讓口感更有層次，也是韓劇中常見的料理吃法。

冬日是超商鍋物的銷售旺季，從萊爾富引進韓國煮麵機後，OK超商也陸續發表「自煮時代」，響應零剩食的環保概念，受到不少上班族與學生歡迎。尤其萊爾富推出1年來，已達千萬銷售業績，目前已擴增至400間門市；OK超商也布局420家門市以上，也推薦不少創意吃法，自主搭配喜歡的配料，讓鍋物更「玩味」。

日韓口味各有所長

萊爾富本季提供辣炒年糕、年糕麵等熱銷商品，並新推出「HOW CHON牛骨菜湯」，及3款「HI MIAN韓國進口手工烏龍麵」，分別為柴魚、海苔與辣味口味，1月31日前購買組合餐享優惠89～139元（原價最高179元）。

萊爾富表示，現煮個人鍋物能依喜好，選擇昆布、海鮮與麻辣等口味，也可搭配蔬菜、泡菜、關東煮、醬瓜等超商販售的配料，打造每個人的「專屬味」，預計本季帶動相關業績成長15％。而創意吃法除加入火鍋料之外，重口味的消費者也不可錯過「韓式部隊鍋」，只要加上香辣的泡菜，與奶香濃郁的起司片，綿密牽絲的起司混搭泡菜，就能打造多層次的美味。

小配料兼顧營養

OK COOK自煮系列，則訴求簡單3步驟，300秒即可上餐，因哈韓商機與便利性，校園門市接受度高，成為學生3餐與宵夜的最愛，近期銷售前3名為「韓國起士拉麵」、「麻辣燙」、「韓式部隊鍋」，可加購雞蛋、起士片或熱狗等小配料兼顧營養。

新品還有台式「道地虱目魚粥」，每一口都吃得到的塊狀魚肉，以學生族為主要客層；「滑蛋牛肉飯」為繼麵食後，再新推米飯系列，加一整顆蛋就能兼顧一日蛋白質均衡，甫推出就進單日銷售排行前3名。

(中國時報)

李明川巧手打造夢想 4大3C家電法寶 帶長輩出國免煩惱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。