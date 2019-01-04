4大3C家電法寶 帶長輩出國免煩惱

2019年01月04日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

記者使用的是VAGO旅行真空壓縮機，隨附的中型真空袋可收納1件長厚羽絨大衣、2到3件厚冬衣，省卻行李一半以上的空間。（石欣蒨攝）

電湯匙有分110V及220V，出國建議使用220V。（PChome24h購物提供）

小豹AI翻譯棒，支援中、英、日、韓語雙向翻譯，待機時間長達180天，1699元。（獵豹移動提供）

nathome的摺疊電熱水壺是不少旅行達人都有推薦過的品牌，記者實際使用塑膠味不重，煮沸時間也相當快。（PChome24h購物提供）

今年春節假期長達9天，相信許多民眾準備出國度假，但你知道有那些3C家電小配備在國外差旅時特別好用嗎？此次就由記者分享自身經驗，推薦出國必備4大法寶，即使帶著長輩一起出遊，也能輕鬆搞定。

旅行真空壓縮機

與長輩、家人出遊，當然希望他們越輕鬆越好，但凡是到寒冷國家，行李箱總被厚重的冬衣塞滿，而且長輩出遠門要帶的東西比較多，往往在行程途中就發李現行李箱已沒有位置可放採購的戰利品，有時還得臨時加購行李箱，使得旅行的樂趣大打折扣。

這時候，旅行真空壓縮器就派上用場了，它的體積比行動電源還小顆，配上專用真空袋，只要插上USB供電即可使用，平常一件羽絨大衣就占半個行李箱，使用後可增加3到4倍的衣服量，可說是血拼的好伙伴。

摺疊電熱水壺

網路常爆料，飯店的電熱水壺是最髒的用品之一，因為會有客人使用該壺「煮」內褲、絲襪等當消毒作用，而且不少歐洲飯店都不供應熱水，對於習慣喝溫熱飲料的亞洲人來說相當不方便。因此可折疊、方便攜帶的電熱水壺就是必備品之一，熱水煮開只需幾分鐘，即可泡上熱騰騰的泡麵或熱茶，但不建議直接用水壺來煮泡麵或湯食，此外，坊間還有折疊的電煮鍋，消費者可視個人需求選購。

電湯匙

在PTT上爆紅的電湯匙，也是人在外地「求生」的好物之一，只需花上3分鐘即可煮沸一杯熱水，不過這類加熱型的小家電，絕對要看清楚電壓及使用說明，出國使用的最好選購220V規格，而且只能煮清水，當水滾後要馬上斷電，從水中拿出，小心放置降溫，另外也要記得購買變壓器來對應使用的電器，而不是直接選用轉接插頭，過去曾發生旅客因使用不當，差點把旅館燒掉的意外。

翻譯機

近年也有不少長輩流行起自由行，但很多人都會害怕有言語不通的狀況，尤其像在日韓旅遊，就算連英文也不一定能派上用場，這時候翻譯機即可幫忙，像小豹AI翻譯棒，小巧輕便得放口袋也不礙事，支援中、英、日、韓語雙向翻譯，一鍵即可使用，實測後也發現，翻譯內容準確度也相當高，連不了解3C產品的消費者也能簡單使用。

(中國時報)