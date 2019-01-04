超市集點 訴求生活品味

2019年01月04日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

礁溪寒沐酒店平日雙人入住乘風居房型1晚（含2客早餐），於JASONS集10點+6499元或70點+3999元加價購兌換，約5折起。（JASONS提供）

愛買「金門金合利鋼刀」集點，金合利新型鋼柄切菜刀市價1880元，集12枚+1099元換購。（愛買提供）

Bodum owner Jorgen Bodum（中）從丹麥來台，昨與全聯先生邱彥翔（左起）、全聯營運長蔡篤昌、咖啡師Daniel Kvist、全聯行銷部協理劉鴻徵參加Bodum印花換購活動。（全聯提供）

超市集點換購走出廚房，進到客廳和五星級飯店，訴求品味美好、頂級生活。全聯1年2檔的集印花活動，首度與丹麥咖啡精品Bodum合作，全店消費200元獲1枚印花，集20枚+229元起可換購8款小家電或周邊配件，60枚印花+69元最低可享0.6折；JASONS與五星級飯店合作，住宿、泡湯、下午茶集點可用5折起兌換。

全聯嚴選Bodum明星商品

台灣咖啡市場1年可達750億元，全聯沖泡咖啡銷量占整體零售通路約5成是市占最高，研磨咖啡消費族群近5成是45至59歲，女性占超過7成，正好與全聯的婆婆媽媽主力客層相符。

看好黑金商機，今（4日）起至5月9日共18周引進屢獲德國紅點設計獎與iF設計獎肯定的Bodum系列明星商品，包括號稱會呼吸的「雙層玻璃杯」、「不鏽鋼真空隨行杯」、「哥本哈根保溫瓶」、「儲物罐」，呼應近期要推動的「在家吃早餐」、「春遊野餐趣」主題。

另，因去年上半年Jamie Oliver果汁調理機換購超過25萬台，可見小家電受歡迎，這次Bodum系列小家電增為4款，有「多段式磨豆機」、新品「美式濾滴咖啡機」及「電動虹吸式咖啡壺」、「鬆餅機」。全聯營運長蔡篤昌認為2015年來5檔活動換購超過620萬件廚具，3大成功要素在於嚴選精品、打出1至3折低折扣、活動時間長讓主顧可順利換購，預料這次活動整體業績也可增逾1成。

愛買換購刀具帶動來客數

愛買鎖定農曆年前是更換廚具高峰，3月3日前「金門金合利鋼刀」集印花換購，HAPPY GO會員單筆滿300元集1枚印花，10枚+889元起可用56折起換購，活動至今單月換出近萬組刀具，前3名為新型鋼柄切菜刀、新型鋼柄剁骨刀、新型鋼柄小切刀，帶動來客數增1成。

JASONS攜手五星級飯店

JASONS「食尚饗宴」集點活動3月3日前攜手寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐、台北喜來登等五星級飯店，消費滿500元集1點，10點可用5折起加價購、50點可免費兌換住宿、泡湯、自助下午餐和晚餐券。

(中國時報)