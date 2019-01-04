新年換新車 國產車１月促銷殺很大

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳大任 報導

COLT PLUS本月試乘即可抽陶板屋套餐買一送一券。（中華三菱提供）

NISSAN MARCH愜意夢幻版免費升級BSW盲點警示系統與RCTA後方車側警示系統安全配備。（裕隆日產提供）

HONDA FIT延長保固，加配前偵測雷達、後倒車顯影、前後行車記錄器。（台灣本田提供）

本月底前入主LUXGEN 19年式U5智行版、AR環景版，即享限量優惠價70.9、73.5萬元免費升級大天窗。（納智捷提供）

HYUNDAI ELANTRA Sport以204hp最大馬力襲捲國產中型性能房車市場。（南陽實業提供）

國產車拚業績，納智捷主打周周抽百萬元購車金；福特六和搭上豬年話題，購車就抽99純金小豬；中華三菱祭出試乘抽10萬購車金活動；HYUNDAI「優等升」專案購車最高可省15萬元；NISSAN MARCH配備升級不加價；台灣本田也有延長保固、免費升級等優惠。接下來周末假日，想去展示間逛逛嗎？

納智捷1月促銷除了50萬元50期零利率外，每周都有2個名額抽50萬元購車金，以LUXGEN U5 19年式全景天窗版為例，目前提供限量優惠價65.9萬元（含舊換新5萬元補助），幸運車主將以不到20萬元的價格開新車回家。而且抽獎資格可以累積，愈早訂車就有更高的中獎機會。

中華三菱針對本月底前完成交車且領牌指定車種即贈市價4萬5800元的TAKASIMA高島頂級按摩沙發。此外，指定賞車OUTLANDER享麗嬰房千元折價券，參與店頭活動再送麗嬰房聯名童趣圍巾，原SAVRIN車主本月入主OUTLANDER，加碼送總值超過2萬元配件。

裕隆日產主打NISSAN MARCH，19年式配備升級不加價，全車系標配ISOFIX兒童安全座椅固定裝置及後座中央三點式安全帶，超值優惠價53.5萬元；愜意夢幻版再免費升級後方盲區偵測系統。此外，NISSAN「美好在這禮」專案享最高15萬元優惠。

福特六和除了抽99純金小豬、指定車款再享6年原廠保固外，試駕還有機會抽中iPhone XS Max 64GB版；南陽實業HYUNDAI ELANTRA影音特仕版54.9萬元開回家，更享多媒體影音主機、倒車鏡頭、前鏡頭行車記錄器等價值6.5萬元專屬配備。

(中國時報)