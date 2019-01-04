油品保養成主流 凜冬必備聖品

2019年01月04日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

Melvita杏桃油，1180元。（Melvita提供）

近年油類產品的品質跟質地早就跨越保養界線，不論哪種年齡、身分、膚質，都能盡情使用植物油保養身體、秀髮、指甲等各部位，甚至可加入底妝創造光澤妝容，早已成為保養程序中不可缺少的重要一環。

據CMRI美妝行銷總研2017年調查數據，網友使用美容油的方式，最多人以單擦方式在保養過程中多加一道手續或取代其中幾項保養品，而以混油方式來保養的亦高達5成比例。

消費者使用美容油的習慣，則以原有保養步驟多加上美容油的比例高達6成，表示著油保養逐年躍升為主流保養，消費者對於油的多元運用與知識也大幅提升。

Melvita蜜葳特有35年油保養經驗，以中世紀鵝毛筆為靈感，使用新一代專利智慧筆尖滴管，推出全新「杏桃油」，讓每一滴油都能精準用於保養，確保能不浪費地用到最後一滴，另外5款植物油改版，帶給消費者升級感受。

DARPHIN則祭出迷你精露限量禮盒，價值3783元，特惠價2800元，內含甘菊、茉莉、甜橘、百妍4款迷你精露；全效舒緩限量禮盒價值4040元，特惠價2800元，內含全效舒緩精華液30ml、活水保溼護手霜75ml、甘菊芳香精露4ml。

(中國時報)