童里繪本 看得到摸得到

2019年01月04日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

林幸萩近日在北市潮州街開設實體店面，引進「11公尺長」的童話捲軸繪本。（張鎧乙攝）

走近童里繪本洋行，白色、原木色調的空間中，舉目所及擺滿了3、400種來自世界各國的特色繪本。牆上有法文繪本，桌上則是來自韓國、葡萄牙的繪本，一旁還有各種鏤空剪影繪本、夜光繪本、拉頁繪本、童話捲軸繪本等，老闆林幸萩表示，「過去兩年我在臉書上介紹這些繪本，也引進台灣透過網路販售，但我相信人對於閱讀的『五感』不會減少，能實際看到、摸到這些書，感覺一定更不一樣。」

11公尺長的小紅帽

林幸萩忍不住展開童話捲軸，介紹這個「11公尺長」的繪本，「故事改編小紅帽，大野狼其實是個好人，小紅帽卻誤以為大野狼要害她，後來小紅帽請奶奶幫助大野狼，霸氣的奶奶叼著一根菸出場。這樣的故事，在台灣的繪本大概很難找到，印刷技術也很困難，這間出版社甚至還出了30幾公尺長的繪本！」

位於台北古亭的店面才剛剛開張，老闆林幸萩其實投入書店經營的時間至少有10餘年。她自大學畢業就到信鴿法文書店工作，和台大教授施蘭芳一起打造理想的閱讀空間，「小時候我雖然很喜歡畫畫，但幾乎沒有接觸過繪本。直到在信鴿，我為了想要更了解童書和繪本去上課，才慢慢了解圖像閱讀其實沒有一定的方法或對錯，只要靜下心看，圖像裡其實隱藏了非常多的訊息。」

延續施蘭芳書店精神

林幸萩表示，多年前信鴿曾經想過要擴點，把繪本和童書挪到新空間，後來因為施蘭芳老師過世而未能完成計畫，「童里繪本洋行前兩年原本只是在網路經營的書店，如今有了實體店面，對我來說，也是實現當年的心願。」

(中國時報)