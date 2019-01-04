接體員大師兄 陪你走一段

2019年01月04日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

日本電影《送行者》讓「禮儀師」大紅，但往生者的屍體在交給葬儀社的禮儀師之前，會先由殯儀館的「接體員」帶回。在網路上分享殯儀館工作點滴而爆紅的作者「過水流大師兄」近日出書，在插科打諢之間道盡人生百態。「大師兄」表示，「我不敢看鬼片，卻敢看屍體。因為無論人貧窮或有錢，到最後都一樣。我有時候覺得我們做這份工作，其實就是在幫自己積陰德。」

在工作中，殯儀館人員私下把跳樓的人稱作「小飛俠」、上吊是「盪鞦韆」、燒炭視情況是「小黑」或「綠巨人」，許久沒家屬認領的無名屍叫「長老」。大師兄表示，這些稱呼並非出自戲謔，「這也是讓我們這些常常面對死亡的殯儀館工作者，心裡可以好過一點。我們的人生都是在『比慘的』，有些可以輕鬆一點看待的事就不必太認真，能活著就很開心了。」

大師兄是七年級生，在北部的殯儀館負責管理冰庫。身形壯碩的他，採訪當天穿著印有重金屬樂團標誌的外套，乍看像個彪悍的狠角色，一問之下才知道外套其實是「跟妹妹借來穿的」，談起在殯儀館工作看到的人事物，有著跟外表截然不同的豆腐心。

大師兄表示，送到他工作的殯儀館的，往往都是生前狀況不太好的人，但也因此讓他年紀輕輕就看見不同人面對生命的脆弱與堅強。他在《你好，我是接體員》中寫下許多故事，有的子女不敢看母親的屍體，有的往生者家屬不讓同志情侶探視，最後終於心軟，也有的子女跟往生的父親早已互不往來，拿乖乖桶裝骨灰，也有往生者的新住民配偶帶著孩子來，邊罵邊哭，「殯儀館規定，進到冰庫探視時間只有5分鐘，但我們通常都不太會催，還是讓來探視的人好好的哭完。」

大師兄自己也是有故事的人，父親經常欠債，父母曾經離異又復合。在他大四那年，父親中風，開始需要人照顧，讓他後來決定成為照服員，一邊在護理之家上班，一邊和母親輪流照顧父親。直到3年前父親過世，讓他接觸到殯葬業，才決定轉行，到殯儀館工作。在高中老師的鼓勵下，大師兄今年開始在PTT專寫靈異事件的「Marvel版」寫下工作見聞，累積不少忠實粉絲，也讓出版社注意到他的獨特經歷。

(中國時報)