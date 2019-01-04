2019年01月04日 04:10 中國時報 本報訊

黃仁宇的大歷史觀 作者／黃仁宇 出版社／聯經出版（聯經出版提供）

苦雨之地 作者／吳明益 出版社／新經典文化（新經典文化提供）

阿蘭的戰爭：烽火下的荒誕與日常，一個二戰大兵的意外人生作者／艾曼紐．吉貝 出版社／臉譜

1994年6月，作者艾曼紐．吉貝在法國雷島與阿蘭．克普偶然相識，相差39歲的兩人一見如故成為忘年之交。此後5年，或沿著沙灘漫步，或在花園、客廳或廚房中，阿蘭向作者娓娓道來自己的親身經歷、關於二戰的軼事趣聞。

1943年日軍襲擊珍珠港，使得18歲的阿蘭被徵召成為美國士兵。阿蘭學著如何像一名士兵射擊、偵察、開坦克的同時，令他印象深刻的反而都是些軍旅生活中的荒誕小事。他口中的戰爭，無關乎偉大的英雄事蹟，更沒有槍聲下的浪漫愛情，有的只是他平實又不失幽默的日常觀察，關於戰爭如何帶著他與更多人相識與別離，又如何成為他人生轉折的機遇。

安古蘭年度漫畫得獎作家、美國艾斯納最佳國際漫畫獎得主艾曼紐．吉貝，歷時14年繪製，帶領讀者聽見、認識一名曾經參與二戰的美國士兵，也同時是一名平凡的老年人在50年後回顧一生的所思所想。

■黃仁宇的大歷史觀

作者／黃仁宇

出版社／聯經出版

今日的中文閱讀世界，如果要提出一位從學者、企業家等各界名流，到白領、學生等普通讀者均讚譽有加的歷史學家，黃仁宇無疑是最無爭議的人選之一。雖然著作已經出版十餘本，但仍然有一些論文散落各處，未曾收入現已出版的著作中，本書搜集整理黃仁宇的集外文字，編成一冊，補充現有版本的不足，同時也作為黃仁宇一百周年誕辰的特別紀念版。

黃仁宇最擅長的就是以具體的例子說明大歷史的道理。他常提到「歷史的長期合理性」，認為我們看歷史最大的通病就是以個人的道德立場講解歷史。然而一個國家與社會之所以會與時代脫節，並非任何人的過失，我們要考慮的是，能夠列入因果關係的，以在長期歷史上的合理性為主，對其他的細微末節，不過分重視，甚至每個歷史人物的賢愚得失，都要認為是次要的。

黃仁宇：「我之所以成為歷史學家，是因為自己顛沛流離，一切源於中國的動盪不安。我開始接觸（歷史學）這一行業和技藝，是因為動盪不安的生活造成心靈苦惱。為了尋求問題的解答，我才發現世上所有的事件全都緊密相連。」

■苦雨之地

作者／吳明益

出版社／新經典文化

暌違三年，代表台灣首位入圍曼布克國際獎的作家吳明益推出最新小說，以六個近未來世界的故事，探討人、動物、自然、土地之間的關係，追索精神「演化」的軌跡，更收錄六幅彩色手繪插畫，重現18世紀科學繪圖風格。

吳明益：「小說裡的共同事件是『雲端裂縫』。也就是在近未來的世界，所出現的一種病毒。它會破解中毒者的雲端硬碟，深入檔案，分析硬碟主人和其他人之間的關係，然後把這個雲端硬碟的『鑰匙』交給某個人。」

小說中共同的環境是臺灣的野地、臺灣的物種，許多角色是科學家、業餘科學家或冒險者，他們身上存有精神或肉體的痛楚，歷經滯留也嘗試出發，歷經迷失與清醒。這些故事兩兩相關，彼處的峰巒是此間的海溝。

(中國時報)