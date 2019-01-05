豬瘟大作戰！又見死豬 應變中心全面開設

2019年01月05日 04:10 中國時報 廖德修 、 曾薏蘋 、地方中心／連線報導 、地方中心／連線報導

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊烏坵安檢所4日在金門烏坵鄉小坵北面岸際又發現一頭死豬。（金門岸巡隊提供）

繼金門本島後，金門縣烏坵鄉小坵島昨天上午也發現一隻死豬，頓時金門疫情瞬間增溫，行政院長賴清德昨於非洲豬瘟中央災害應變中心會議撂下重話，點名尚未成立應變中心的13縣市必須立即設置。而昨日，22縣市均已全部設立，且有6個縣市提報演習時間，中央地方防疫全面總動員。

小英視察前線 賴揆坐鎮中央

非洲豬瘟入侵金門，全台聞豬色變，總統蔡英文昨天一早專程帶媒體赴金門視察疫情，還透過臉書發文，指責對岸疫情未通報。她說，兩岸關係跟非洲豬瘟都是對台灣影響重大的議題。總統也同時強調，「防疫總動員」、「守護台灣豬」。

賴揆也未得閒，昨日親自主持召開非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議，海巡署長李仲威在會中報告，早上8點40分在小坵島上發現一隻死豬，島上沒人養豬，應是大陸海漂過來。金門縣防疫人員表示，縣內如有豬隻病死，只要按規定通報都可獲得補助，不致任意拋棄死豬。農委會判斷，以小坵的地理位置來看，來源應是大陸。

跨部會總動員 加強防疫演習

賴揆在會議中，對有些縣市至今還沒有開設防疫應變中心，相當不滿意，指中央災害應變中心早於去年12月18日開設，如今小坵發現豬屍，為了擴大防疫作為，各縣市均須依規定開設地方災害應變中心，旋即他點名包括基隆、高雄、花蓮、台東、連江、澎湖、嘉市、竹市、宜蘭、南投、苗栗、竹縣、台中等13縣市未設立，他並透過視訊一一詢問原因，要求立即開設。

新北則透過視訊，澄清去年11月22日即已成立，本月30日也會在板橋區華江橋頭進行演習，打臉賴揆；南投縣也表示已開過一次會議，賴揆則要求速開第2次會，並把演習日期、計畫想定報知中央。

海漂金馬垃圾 指示環署協助

其他尚未成立應變中心的縣市賴揆也一一詢問原因，並且認為，各縣市和中央步調不一致，防疫就無法落實，因此嚴格要求，到昨天下午5點為止，各縣市都要成立應變中心。

最後賴揆表示，面對大陸非洲豬瘟疫情，應加強相關部會、地方政府、養豬業者及全體民眾共同合作。各部會則須加大防疫面作為，如金門及馬祖來自對岸海漂垃圾應如何處理，環保署要協助規畫，也要加強與周遭國家及國際組織合作。

(中國時報)