台鐵春節車票 9日開賣！高鐵42萬張票1小時賣光

2019年01月05日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

樹林到宜花 加開對號區間快車

今年春節連續假期長達9天，台鐵局昨宣布，1月31日至2月11日將加開513班加班車，並在節前、節後推出優惠，包括離峰時段7折、指定班次大專生69折等，1月9日起開放民眾訂票。高鐵春節車票從昨日凌晨開賣，零時系統瞬間塞爆，1小時就賣出42.2萬張車票。

台鐵局指出，2019年春節連續假期車票，1月9日零時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月10日零時起開放西部幹線對號列車、1月11日零時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票。

為紓解國道5號壅塞並強化東線運能，2月2日至10日，加開樹林、宜蘭、花蓮對號區間快車，疏運返鄉和出遊旅客，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

紅眼列車7折 大專生班次69折

此外，台鐵局在2月1日、2月9日離峰時段推出7折紅眼列車，另於1月30、31日及2月11、12日實施指定班次大專生69折優惠票價，分流尖峰時段旅客。

2月1日、2日、9日及10日加開花東線8列次及南迴線2列次實名制班次，其中花東線8列次僅開放身分證U、V及2018年12月1日前設籍花東縣民網路訂票；南迴線2列次僅開放身分證V及2018年12月1日前設籍台東縣民網路訂票。

台灣高鐵自1月31日至2月11日加開465班加班車，昨日凌晨零時開放售票，幾近秒殺，4分鐘即賣出4.1萬張車票，第一小時共賣出42.2萬張，不少網友哀號，一進網頁就卡住，等到網頁能動時，想要的時段已經賣完了。

2月1日及2日 南下疏運高峰

高鐵公司表示，開放訂位期間有專人隨時監測售票狀況，今年各系統運作維持正常訂票效率，甚至比去年第一小時多賣4.9萬張票，顯示系統處理更加提升。

高鐵公司說，未來幾日還會有民眾退訂或未領票，沒買到票的民眾還有機會，而依照過往經驗，春節疏運首波南下人潮將出現在最後一個上班日（2月1日）下午開始，並延續到放假後首日（2月2日）上午；北上部分，則自初四（2月8日）起陸續湧現返回工作崗位的人潮。

(中國時報)