生化炸彈說 只見仇恨與推諉！豬瘟當前 別再用幹話防疫

金門發現海漂死豬周界3公里內的養豬場，在養190頭豬隻未發現異常狀況。（金門縣防疫所提供）

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中國時報
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政治人物談非洲豬瘟
豬瘟防疫戰！金門第二起　烏坵再爆「漂豬屍」

新聞透視金門海上漂來非洲豬瘟的病死豬屍後，搞得人心惶惶。繼蔡總統說防疫都無法合作，哪來兩岸一家親後，行政院發言人Kolas Yotaka竟諷刺是「生化炸彈」，綠委段宜康也說「一次是意外，兩次就是攻擊」。身為執政黨，與其耍嘴皮，不如好好用心思考如何防疫。

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官員搶當網路酸民

面對豬瘟可能疫情，國民黨籍新任縣市首長韓國瑜、侯友宜呼籲兩岸一起防疫，然而執政黨反應卻明顯不同，一付事不關己、甚至幸災樂禍。

如果今天是沒公職人員身分的名嘴，或一般民眾挖苦諷刺大陸，還情有可原，但做為行政院發言人、立委，人民選你出來、交納稅錢給你當薪水，不是要看到你們像一般網路酸民一樣打嘴砲、耍嘴皮、說幹話，而是要你們碰到問題時，拿出解決方案。

光放話不如快行動

如今民進黨完全執政，立院掌握六成席位，甚麼政策都不可能被在野黨阻撓。身為執政黨立委，大可在立院針對防疫提案，身為行政院官員，也可擬定防疫政策送立院，不用擔心被擋下。既然如此，何必像個普通民眾，光放話不行動？

固然有些人覺得，發言挖苦大陸，跟提法案、政策防疫，兩件事可以併行不廢。然而豬瘟疫情並非只在大陸爆發，本次爆發的是「非洲」豬瘟，源於非洲，再擴及俄羅斯、烏克蘭、波蘭、大陸等地，不僅如此，去年底日本也爆豬瘟，西班牙甚至花了35年才根治非洲豬瘟；世界上其他國家官員或民代，會因此指控傳入豬瘟是「生化炸彈」、「攻擊」嗎？

嫌兩岸不夠糟嗎?

政府官員和執政黨民代跟普通民眾不同，固然也有言論自由，但一言一行影響力遠非常人可比，更應謹言慎行，在兩岸關係已非常緊張的時刻，刻意把不幸意外講成蓄意攻擊，是嫌兩岸關係還不夠糟嗎？

國際上，兩造間較強大一方，的確常用挑起仇恨遂行民族主義壓制另一方；但從兩岸來說，我們是較弱小一方，刻意挑起仇恨，除對執政黨選舉有利外，實在看不出對一般民眾有什麼好處。

與其大打口水戰，不如回歸本業，好好研擬防疫對策。不要基本功沒做好，只會搞政治操作；不過如此倒是省事且惠而不費，因萬一台灣出現疫情，執政黨可兩手一攤全推大陸，好像民眾選出的政府，可甚麼事都不做，就有了現成的替罪羔羊般方便。

(中國時報)

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