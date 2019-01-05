小英視察金門 親上防疫最前線

2019年01月05日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門因漂流死豬身上驗出非洲豬瘟病毒，4日啟動新防疫措施，所有豬肉製品禁輸台14天。圖為金門水頭港區入境處，防疫人員嚴檢旅客行李。（鄭任南攝）

大陸非洲豬瘟來勢洶洶，蔡英文總統4日視察金門防疫最前線，強調防疫不能有任何破口，要「如臨大敵」有最壞的打算，千萬不能心存僥倖，以為不會真的發生，要有長期抗戰心理準備。

蔡英文昨視察金門「小三通」水頭碼頭、后豐港檢查哨和尚義機場防疫作業時指出，「非洲豬瘟」疫情一旦發生，產業損失將以數千億計，希望國人不要掉以輕心，另表示大陸疫情失控已是事實，希望對岸更有效掌控疫情和讓疫情透明化，並依照雙方簽訂的協議，建立疫情通報平台，分享防疫資訊，以讓我方做更有效的防疫工作。

針對媒體詢及總統臉書近日貼文有許多網友按讚，蔡英文強調，無論非洲豬瘟或一國兩制議題，都是非常嚴肅的事，「總統的責任就是集結國家的力量來共同面對」，而國人也能夠感受到這些議題的嚴肅性，並站出來發聲，展現一種團結意志，是一件很好的事。

蔡總統特別提到，日前立法院上月28日三讀通過《動物傳染病防治條例》修正案，加強管控郵寄輸入檢疫物的風險，她前天簽署後已自昨日開始生效，而春節即將來到，民眾與物資往來會更加頻繁，風險也會更加升高，希望國人一定要告訴在大陸的親友，千萬不要帶豬肉製品回台灣。

對於金門縣長楊鎮浯擔憂，目前農委會禁止金門豬肉和豬肉製品輸台和其他離島長達14天，金門相關產業將面臨巨額損失，蔡總統昨表示，這樣的因應作為一定會帶來一些不便，希望鄉親能夠理解和諒解，但在農委會確認安全無虞後，會盡快解除禁令。

(中國時報)