金門再漂死豬！官員竟稱「生化炸彈」

2019年01月05日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

豬瘟防疫戰！金門第二起 烏坵再爆「漂豬屍」

非洲豬瘟疫情升高，繼金門海灘死豬體內驗出非洲豬瘟病毒後，金門烏坵鄉小坵島昨上午又發現死豬。民進黨立委段宜康昨在臉書直指「就是攻擊」，甚至批「習近平用『豬魚雷』回應台灣」；行政院發言人Kolas Yotaka也質疑，難道是「生化炸彈」？

農委會前天證實金門海灘死豬體內驗出非洲豬瘟病毒，昨天上午8點40分，金門烏坵鄉的小坵島上又發現一隻死豬，行政院長賴清德昨出席「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議」時警示，金門發現的海漂病死豬應來自福建九龍江一帶，該區域並非大陸向「世界動物衛生組織」（OIE）通報的區域。換言之，似指大陸隱瞞疫情通報，不過該死豬目前仍無法證實來自福建九龍江一帶。

段宜康則在臉書貼文指出，「一件是意外，二件就是攻擊。」他說，蔡總統回應大陸領導人習近平談話後，「習近平用『豬魚雷』回應台灣？」

Kolas Yotaka也在臉書分享賴清德出席「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議」媒體相關報導時指出，「生化炸彈？今天上午8點多，金門小坵又發現第二隻飄洋過海的病死豬，中國始終封鎖疫情，不讓台灣人知道。」

Kolas引用內文表示，「來自中國漂到金門的病死豬，根據防疫局長馮海東判斷，是從九龍江一帶流到金門，這一帶並沒有呈現在中國跟OIE通報的區域，換句話說，中國非洲豬瘟疫情已經非常嚴重，又未確實通報......」

針對大陸非洲豬瘟可能擴散，綠營對大陸除指責別無其他。今年元旦談話時小英就說，連防疫都無法合作，哪來兩岸一家親；對此，台北市長柯文哲表示，心裡有芥蒂，講什麼都沒用。

(中國時報)