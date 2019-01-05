藍委炮轟執政黨 提油救火

2019年01月05日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

行政院發言人Kolas Yotaka在臉書剸文稱對岸始終封鎖豬瘟疫情，不讓台灣人知道，更質疑是「生化炸彈？」對此，國民黨立院黨團書記長曾銘宗直言，政府應趕快想辦法強化溝通、透過管道反應，才是實際做法，任何放話或非理性發言、謾罵「一點必要都沒有」。

對非洲豬瘟防疫，曾銘宗表示，如今疫情似越來越危急，且台灣與大陸往來密切，要避免非常困難，政府防疫措施須進一步強化，像廚餘養豬是否全面禁止等，都要盡快做決定。

曾進一步說，這關係2000億產值、相關產製品、產業鏈，不只對台灣農業、對經濟都會進一步衝擊，一旦淪陷，後續輔導措施也應盡快擬定，將損失降到最低。他質疑，面對重大防疫事件，承擔重任的農委會主委如今由陳吉仲代理，「連個主委都沒有」，萬一決策專業能力不足，甚至可能成為防疫最大漏洞。

針對Kolas Yotaka「生化炸彈說」，曾呼籲，賴揆及發言人別再提油救火，如今該準備的措施、規劃應盡快準備，並透過相關管道通知、請對岸做好相關防疫工作，好好溝通，別再用公開喊話、火上加油方式，不僅讓兩岸惡化，也無助強化防疫。

藍委李彥秀表示，行政院發言人應嚴肅面對，非洲豬瘟問題對各國來說都是非常大的災情，當然希望別人防堵做得好，更重要的是，「我們自己能不能做得更好」，不能要求別人做到100分，重點是能否把自家門堵死、將疫情堵在家門外，「這就是我們自己的責任」。

她說，防堵疫情必須全民動起來，但政府至今還在說風涼話、做政治操作，跨部會該做的事也都沒做到，像雲林能要求不要用廚餘養豬，農委會若早點開始與豬農溝通、了解問題，說不定現在各縣市都能做到，「我們自己功課又做了多少？」

(中國時報)