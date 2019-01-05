演習撲殺 農委會盤點掩埋地點

2019年01月05日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

感染非洲豬瘟的病死豬已被沖上金門海灘，農委會如臨大敵，在昨天中央災害應變中心會議上，代理主委陳吉仲表示，各縣市成立應變中心後，下一步就是把演習規畫內容報到農委會，看有無改進之處；演習一定要落實，模擬各種狀況反覆操演至熟練。

農委會防檢局組長徐榮彬指出，演習內容包括通報、檢疫、控制，第一時間發現豬隻異常大量死亡，立即主動通報當地動物防疫機關。再透過臨床檢驗、採樣等橫向聯繫，在最短的時間內將病原控制在最小範圍，設法將高度傳染性疾病控制住。

防檢局強調，發生非洲豬瘟唯一方法就是撲殺，並將豬隻送往焚化爐銷毀或加以掩埋。擔任演習任務的豬場也會挖坑，並用塑膠袋將模擬的豬隻確實包裹，避免運送途中病毒外洩。

萬一發生疫情，苗栗縣養豬協會總幹事何桶生認為，恐怕很難找到那麼大的地方來掩埋豬隻，畢竟畜牧場扣掉使用設施，所餘空間已不多。徐榮彬說，農委會已在各地盤點過合適的掩埋地點，例如協調台糖土地以供使用，應不成問題。

徐榮彬強調，各縣市因養豬數量有多有少，各項條件不盡相同，演練重點也不一樣，例如台北市與養豬大縣屏東的演習版本就不同，病死豬處理方法也有別。

農委會副主委黃金城曾說，當年口蹄疫時期執行者幾乎都已退休，要讓目前地方上的執行人員儘快進入狀況，只有透過演習。

此外，防檢局長馮海東說，疫情通報流程也大幅縮短，地方就近向各縣市防疫機構通報。若發現死豬，地方檢疫人員在2小時內到達，中央則在12小時內驗出陰性或陽性。農委會並繼續執行邊境管制，在機場、海關與關務署合作，加強檢查旅客行李，如查獲攜帶肉品即予以裁罰；委外製作的宣導影片也將在月中完成，交由各地加強播放。

此外，國防部昨表示，防「非洲豬瘟」就是作戰，國防部已下令外島觀測單位注意海上動態及通報；海軍艦艇航行時，若發現死亡豬隻，須立即循戰情系統回報，由國防部戰情中心通報農委會等相關單位及時處理；化學兵及一般部隊則儘快完成防疫講習及擴訓。

(中國時報)