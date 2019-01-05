烏坵又現豬屍 全台聞豬色變

2019年01月05日 04:10 中國時報 李金生 、 廖肇祥 、 譚宇哲 ／綜合報導 ／綜合報導

烏坵鄉小坵村灘岸昨也發現海漂豬屍，已在採樣送檢後焚燒掩埋。（金門縣防疫所提供）

金門昨起對全島養豬場，擴大進行採血檢驗和健康訪視作業。（李金生攝）

非洲豬瘟疫情在大陸地區失控，使台灣處處聞豬色變！金門縣府代管的烏坵鄉小坵島4日也發現漂流豬屍，防疫人員採集檢體後就地焚燒掩埋，是否為豬瘟病死豬仍待檢驗；新北市金山區砂珠灣發現海漂動物遺體，防疫人員穿戴全套防護衣並解剖檢視，確認只是死狗虛驚一場；南投縣埔里國小學童在教室發現1支未拆封的大陸製火腿腸零嘴，立刻層層通報並送至農委會防檢局台中分局銷毀。

金門豬製品 禁輸台14天

金門田浦海岸大陸海漂死豬確診感染非洲豬瘟，中央下令當地豬肉產品昨起暫停輸台14天，特產和小吃店抱怨生意大受影響，當地著名的閩式豬肉餡料燒餅、高粱香腸、貢糖統統不能出境，有些店家生意掉了2、3成，憂心「1頭死豬打壞春節買氣」。

金門縣防疫所昨兵分2路，針對田浦灘岸半徑5公里範圍內豬場訪視，並完成金沙鎮2場、金湖鎮8場養豬場採樣工作，每場抽20頭豬共200件檢體，已送至農委會家畜衛生試驗所檢驗。

金山驚見海漂狗屍 虛驚

此外，距金門本島72浬、由金門縣代管的烏坵鄉小坵岸際昨也發現1頭漂流豬屍，金門縣防疫所派員協同海巡署趕往，現場檢驗這頭漂流死豬長約90公分、高30公分，根據外觀研判死亡時間已久；因小坵無養豬場，幾可確定是大陸海漂死豬，防疫人員採集檢體後，立刻就地焚燒深埋。

受金門海漂非洲豬瘟死豬影響，新北市金山區有民眾昨日下午在砂珠灣發現海漂動物遺體，海巡、警方及動保處防疫人員獲報後，穿戴防護衣小心翼翼將遺體搬運到岸上，該動物身體腫脹已死亡多時，經解剖後確認是狗不是豬，才解除一場虛驚。

因大陸非洲豬瘟疫情蔓延，金門民眾擔心病毒會隨兩岸「通水」進入金門後，循水源傳播，金門縣自來水廠表示，若陸方水庫集水區有養豬場遭感染，且排泄廢水處理措施不完全，病毒確實有隨廢水進入水體可能，但目前防疫所在進水口採樣檢測，均未發現病毒，且自來水供水已經過淨水場各單元過濾及充分消毒，符合標準安全無虞。

校園發現陸製火腿 銷毀

南投埔里國小學童昨在鄉土語言教室發現大陸江西製造的火腿腸零嘴，製造日期是2018年6月，雖尚未拆封，但校方戒慎恐懼先以密封袋保存，詢問南投縣家畜疾病防治所後，送交農委會防檢局台中分局銷毀。

(中國時報)