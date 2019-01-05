中央防疫政策搖擺 豬農心慌

2019年01月05日 04:10 中國時報 許素惠 、 林和生 ／連線報導 ／連線報導

金門發現來自大陸的非洲豬瘟豬屍，讓養豬戶相當緊張，紛紛加強豬舍清潔、消毒與通風。雲林縣養豬戶更配合縣府禁止以廚餘養豬政策，盼能達到滴水不漏防疫效果；屏東縣養豬戶則不滿中央對是否禁止廚餘養豬及飼養補助方案搖擺不定，擔心再拖下去，產業損失恐難以估計。

中華民國養豬協會副理事長康富戶指出，非洲豬瘟不是空氣傳染，而是接觸傳染，對抗非洲豬瘟最迫切及要緊的就是從海關防堵，避免境外帶有病毒的肉品闖關進來，萬一未食用完流入廚餘，又未經攝氏90度以上高溫連續蒸煮1小時即用於養豬，後果將不堪設想。

養豬業者蔡德福表示，台灣經過口蹄疫衝擊，豬農對防疫都很警覺並建立一套完善機制，也做好萬一被感染絕對全場撲殺的心理準備，雖然雲林縣府禁止廚餘養豬造成部分業者不便，但大家仍願意咬牙配合，對於一般病死豬則送化製廠焚化處理，就是怕疫情爆發賠上全部身家財產。

康富戶強調，台灣豬農對於防疫常識、知識及實際作為均不成問題，但廚餘來源不明且多元，難保不會有夾帶病毒闖關成功的境外肉品流入廚餘，所以最好全面改以飼料飼養。

屏東是僅次雲林的全台第2大養豬大縣，養豬頭數超過127萬頭，面對非洲豬瘟來勢洶洶，屏東縣養豬協會理事長郭新發坦言，現在養豬農戶都活在恐慌氛圍下，「不知道疫情何時會爆發，真的人心惶惶！」

郭新發說，大陸已有22省淪陷，僅一海之隔的台灣想要阻絕，真的要靠政府滴水不漏防疫，但他很擔心仍有不少缺口，例如年節將至，如何全面防範透過包裹從對岸寄來的肉品，就讓人相當頭疼，另有從港口進來的貨櫃數量之多，海關根本防不勝防。

郭新發憶起1997年重創台灣豬隻產業的口蹄疫說，「現在講起來還是會忍不住流淚」。郭新發強調，口蹄疫藉由空氣就能傳染，速度之快，瞬間便看到眼前豬隻倒地不起、不斷慘叫，豬農一輩子積蓄、心血付諸東流，當年光是屏東就撲殺150萬頭豬，等於全縣全軍覆沒。

相較養豬農戶恐慌情緒，政府在政策上卻搖擺不定，讓人更顯心慌。郭新發說，以雲林為例，一道命令全面禁廚餘養豬，便可阻絕大半疫情，但中央卻在禁止與否及飼養補助方案之間搖擺不定，他呼籲政府「防疫是在跟時間賽跑，速度一慢產業損失將難以估計！」

(中國時報)