降低風險 學者籲速禁廚餘養豬

2019年01月05日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

廚餘養豬問題在昨天的中央災害應變中心第2次會議並未被廣泛討論，農業學者認為，防疫要先講究降低風險，目前看來，廚餘在非洲豬瘟的傳播具有潛在性的高風險，所謂病從口入，豬也一樣，政府有必要盡快禁止廚餘養豬；如果一時無法禁絕，也應盡量降低其比例。

宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信表示，廚餘養豬原本無可厚非，但在非洲豬瘟疫情已經兵臨城下之際，農委會與養豬戶要有風險觀念，把最可能的傳染途徑之一切斷，暫時停止用廚餘養豬實有必要，改用飼料後比較容易控管，養豬戶也不用每天提心吊膽！

林榮信說，當年的口蹄疫是藉著空氣傳染，基本上很難防範。非洲豬瘟雖然可怕，但屬於接觸傳染，只要運輸工具與相關工作人員確實做好消毒，剩下的就是廚餘這個途徑的危險性最高。巴西就曾發生豬吃了機場空廚的廚餘，結果爆發非洲豬瘟的案例，只要豬仍在吃廚餘，風險就一直存在。

台大獸醫專業學院教授周晉澄則說，據農委會、環保署統計，目前有357個養豬場向環保署申報登記，場內設置合格的蒸煮設備。像這些規模較大的養豬場，用廚餘養豬的風險相對比較低，但還有1300多個豬場需要地方政府追蹤控管，可能就會有潛在的風險。

周晉澄說，政府應該盡快盤點國內養豬場，除了已有合格蒸煮設備者外，儘速輔導其他豬場改用飼料養豬，環境、條件較差者則勸導其離牧。目前當然是危機，但從另一個角度來看也是轉機，經過查核整頓後，國內養豬業體質可能更為健全。

廚餘養豬問題中央與地方、學者不同調，雲林縣長張麗善率先宣布縣內禁止廚餘養豬；農委會則擔心驟然禁止，大量廚餘恐無處去，主張用漸進式並規畫設立聯合蒸煮中心，但學者認為目前正值非洲豬瘟疫情高峰期，可能緩不濟急。

農委會則說，自1月2日起已啟動飼料差額補貼、技術諮詢輔導及自願性退場等措施，廚餘養豬戶已有239場改吃飼料，預期轉型的養豬戶將持續增加。

(中國時報)