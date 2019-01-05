登錄每隻豬醫療紀錄 嚴加控管

2019年01月05日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

金門海邊已發現兩隻死豬，讓各界擔心防疫問題。學者專家表示，因養豬戶的豬隻眾多，一開始若只有少數豬隻發病，政府不易察覺，應趁現在人力全面投入防止非洲豬瘟的時候，將每一隻豬的醫療紀錄等建構成資料庫，只要一有豬隻不明原因死亡、生病，就可馬上處理。同時，養豬環境一定要常清潔，避免病菌滋生。

台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，金門兩起發現病死豬，顯示過去在海岸線防疫工作方面不夠充裕，現在海巡署應更積極並提高警覺性；同時現在政府全力防疫，應將豬隻數量全面控管，尤其醫療紀錄要做好整理，詳細紀錄每隻豬的狀況，以免豬瘟擴散。

另外，政府應針對一些小型養豬戶做登記，並規定周遭環境要做好清潔，像臭氣、廢水都要排除，如此更能避免非洲豬瘟入侵。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗指出，大陸這次非洲豬瘟疫情嚴重，可能死豬來不及處理就丟到海上，漂到金門被野狗啃食，恐導致豬瘟傳染，這是非常危險的事。養豬戶都應提高警覺，要巡視一下豬有無異樣，發現有豬隻不尋常死亡、有血便的情形就一定要通報，防疫真的要上緊發條。

賴秀穗提醒，只要豬隻有異狀，不能有僥倖心態，千萬不要再把豬送出宰場，違者政府應該要重罰；為了增加養豬戶通報的意願，政府應該要全額補助，才不會發生擔心豬全部被撲殺，血本無歸，而故意隱匿疫情，或偷偷賣豬，造成台灣經濟更大的損失。

(中國時報)