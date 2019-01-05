老外違規帶肉品 未繳罰款拒再入境

2019年01月05日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心昨進行第2次會議決議，外籍旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉及其製品入境，被查出並遭我方裁處新台幣20萬元罰鍰後，若未繳清即離境，下次入境必須先繳完罰款，否則擬拒絕其入境，不過，這項新規定還要再依循法律、行政程序才能確定實施日期。農委會代理主委陳吉仲表示，自去年底加重裁罰後，違規案例確實有下降趨勢。

農委會防檢局動物防疫組長徐榮彬解釋，如果外籍旅客第一次入境時，被海關發現有帶疫區的豬肉及其製品，因違反防疫規定被裁罰後，還是會給予通融准其入境，但在離境前如果沒有繳交罰鍰，下次想再入境台灣，必須繳清前一次罰鍰才能入境。

防檢局動物檢疫組長彭明興表示，去年12月14日非洲豬瘟疫區肉品罰款提高至5萬元起跳，18日再提高為20萬元起跳，至今年1月3日止共裁罰169件，罰款總金額1165萬元。大部分違規肉品都來自大陸，其次是越南，歐美人士僅有1位美國人從其國內攜帶肉品入境，由於屬於非疫區，僅被罰1萬元。

彭明興說，罰款繳交期限是1個月，目前尚未到期，絕大多數案例都尚未交錢。如果逾期未繳則移交法務部行政執行署進行催繳，外籍人士就由駐外單位處理，有效期限長達10年，除非對方不想再入境。

(中國時報)