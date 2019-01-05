民進黨主席補選 候選人辯論交鋒！游盈隆批新系獨大 拒當派系傀儡

2019年01月05日 04:10 中國時報 郭建伸 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席補選將於6日舉行，昨舉辦第二次電視辯論，候選人卓榮泰、游盈隆在申論時對派系紛爭有所著墨。游指出，很多黨內同志抱怨，現在是新潮流系獨大，享受80％的執政資源，又不用負責，但他認為不可能消滅派系，未來該讓各派系蓬勃發展；卓榮泰則淡化自己的派系色彩，強調自己「沒有私心、不拉幫結派」。

青年議題 雙方唇槍舌戰

兩人也針對青年議題交鋒，卓榮泰指看不到游盈隆對青年的著墨，年輕選票流失；游則反駁，他在媒體上反而都看到青年議員在嗆卓，並直指蔡政府在年輕人高度支持的同婚、一例一休都是反反覆覆，反而一而再、再而三讓年輕人失望，甚至國民黨在年輕族群支持度還超過民進黨。

游盈隆在申論時批評，很多黨內同志抱怨，現在是新潮流系獨大，享受80％的執政資源又不用負責，甚至造成黨內紛爭。

游說，作為黨主席必須積極面對，深切體認派系是很自然的，「因為派系來自於人性，不可能消滅派系，但要解決派系為惡」，長期解決做法是讓派系蓬勃發展而非派系失衡、一系獨大；黨主席要大公無私，不能讓個人、派系利益高於黨的利益，更不能是派系魁儡。

派系問題 卓稱沒有私心

常被外界歸為謝系的卓榮泰則回顧自己從政歷程，1986年他剛出來工作時跟著謝長廷，後來去選議員、2004年後在總統府、行政院分別擔任副祕書長；2017年回到小英當黨主席的中央黨部，後來又到行政院協助賴清德，「經歷這些人際關係，我到底是哪個派系？」

卓榮泰說，他始終把該做的事做好，沒有私心、不拉幫結派、不欺上瞞下，就是幫台灣做一點點事的小志工；過去他替黨、替政府解決很多事情，未來也是一樣。

卓榮泰也對游盈隆喊話，指過去2年多來游透過民調指出很多施政問題，「我們真的可以合作，你來發掘、我來解決，我們共同來替這個黨、這個國家解決現在面臨的問題」，如果是這樣，黨、國家可以團結和諧一直運作下去。

游挺扁 當選處理特赦案

此外，因民進黨全代會前年曾有「特赦陳水扁」的提案，連署率達86％，但因全代會人數不足所以當時黨主席蔡英文裁定不處理。游盈隆說，民進黨要嚴肅面對前總統陳水扁面臨的司法迫害，若他當選，會盡快處理通過的連署，「這是開創台灣歷史新局的重要契機」。

(中國時報)