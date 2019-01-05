柯直言 不要以為台海絕對安全

2019年01月05日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統強硬回應大陸國家主席習近平談話，強調不接受「九二共識」、堅決反對「一國兩制」，網路聲量一夕走揚。台北市長柯文哲4日直言，不要以為台海絕對安全，擦槍走火還是不得了，「我覺得做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作」。

習近平在談話中未承諾放棄武統，並強調要在堅持「九二共識」、反對台獨的共同基礎上，邀兩岸代表人士展開協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。柯文哲前天即指出，習的說法雖和台灣人民「離心靈契合還有段距離」，但雙方仍應堅持「五個互相」，有僵局才要交流、有交流才會有善意，否則大家開始叫牌叫得愈凶、愈僵，局面只會愈來愈差。

媒體昨日進一步詢問，雖然柯文哲認為不要互相叫牌，但此次蔡英文強硬回應陸方，似乎獲得不少台灣民眾支持。柯文哲嘆氣說，做事要有長期趨勢，股票也有一日行情，「但是問我的話，我是比較注重長期趨勢」。

柯更直言，兩岸如果叫牌愈叫愈僵，「我還是比較擔心」，這還是要降低緊張，才會降低衝突發生的可能性，「你不要以為台海絕對安全耶，擦槍走火還是不得了耶！」

媒體追問，這番話是暗指蔡英文「一日行情」？柯文哲說，「我覺得做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作」；媒體再問，所以是指蔡英文在短期操作？柯說，「我是說股票有一日行情，對個人才有股市上上下下的集中獲利，但對國家來講，重點是長期的趨勢」。

媒體緊接著還想再請柯明確表示對於蔡英文發言的看法，柯則以「友好記者怎麼問這種不友好的題目」？不再正面回應。不過，柯也針對國民黨在此次事件的反應速度慢、反應力道較弱，直言「國民黨連反應的勇氣都沒有！」

(中國時報)