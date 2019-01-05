卓質疑知情 游斥見獵心喜

2019年01月05日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席補選候選人第二場政見發表會昨登場，前行政院祕書長卓榮泰批評台灣民意基金會董事長游盈隆，對蔡英文總統沒有一天停止批評，更質疑獨派4大老選在大陸領導人習近平回應後的敏感時刻發公開信，游是否知情？游盈隆表示，試圖用偶然事件，串出一個天大陰謀。

民進黨主席補選明天投票，在最後一場政見發表會的前夕，卻發生獨派4大老疑似「逼宮」；卓榮泰交叉詰問時就質疑對手，蔡總統以不接受「一國兩制」、「九二共識」，強烈回應中國威脅性言論後，卻沒有一天停止批評，令人遺憾、「當前排殺球手跳起來要殺球，後排的人不要指指點點！」

他又說，這幾天對游盈隆應彷彿「在洗三溫暖」，從大陸領導人習近平講話、4大老在報紙的聲明，有媒體解讀是一連串反對蔡連任的計畫，「我不曉得您對過程知道多少，有沒有參與？」

他說，「要蔡總統放棄連任是你一路走來的心聲跟主張，若你有如此強烈主張，未來你喜歡或不喜歡？」對於要參加總統、立委，都要用這種強烈主觀，如何辦理一場公平、公開如何維繫主席高度，如何維繫一個主席辦理黨內各項事務的民主素養？

游盈隆回應時表示，「早就預期到有這題，這叫做見獵心喜，這些問題無異是傷害這些大老」，也試圖以「偶然」的事件串聯因果關係，好似天大的陰謀。

他說，民進黨2020年要推出最強大的總統候選人，但在初選部分，「你在這點很模糊」，加了很多條件。

他表示，對於蔡總統發表回應習近平談話，他回應「非常好，蔡總統早該這樣，若這兩年半在重要時刻，總統在兩岸、國防、外交就能這樣反應，非常好」。

(中國時報)