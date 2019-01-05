新聞透視》民進黨主席選補！「保皇」與「保先皇」的黨魁之爭

蔡英文總統(資料照)

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中國時報

民進黨主席選補選周日登場，昨天最後一場政見發表會，兩位候選人的言詞交鋒中，當一個捍衛蔡英文總統，一個提出要赦扁時，這場民進黨主席政權保衛戰，已被打成「保皇」與「保先皇」的戰爭。

民進黨主席補選 候選人辯論交鋒！游盈隆批新系獨大 拒當派系傀儡
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民進黨去年底九合一選舉大敗，蔡英文總統當晚隨即辭去黨主席以示負責，並希望未來補選的新任黨主席，能夠為黨的改革開創新局。但從一開始所謂的跨派系的黨內中生代推舉前行政院祕書長卓榮泰參選後，卓榮泰「保皇派」的名號就不脛而走。

雖然卓榮泰一再重申，黨章未保障蔡英文「優先連任」，也在兩次政見發表會提到，在民主時代，「沒有皇可以保，也沒有誰必須去保皇」，他要保的是台灣本土政權、國會優勢以及進步價值；但兩次政見發表會中，對於對手曾批評蔡英文、賴清德、蘇貞昌等當權派者，卻是全力捍衛，很難擺脫「保皇」印象。

至於游盈隆，參選行程，老早就排定拜訪老長官、前總統陳水扁；政見發表會中，更力主民進黨應嚴肅面對陳水扁面臨的政治迫害司法案件，並強調若當選，會盡快處理86％全國黨代表參與連署的特赦陳水扁提案。因此也蒙上「保先皇」的色彩。

昨天兩人交鋒，似有火花，卻也口水不少，游盈隆批評卓榮泰政見會的申論，「只有不到5％在談政見，其他一直在談張三、李四的溫暖與互動」。

卓榮泰回擊說，「你怎麼會把黨員當成張三、李四？難道對你來講他們都是路人甲嗎？」對於政見多寡，也可以爭論不休，如何讓黨員期待能帶領民進黨拚2020?

外界拭目以待的民進黨這場黨主席補選，兩位候選人「保皇」與「保先皇」的立場昭然若揭，但是在黨員及派系動員不易的情況下，被外界視為「當權派」的卓榮泰當選機率頗高，只是看最後能夠贏多少罷了。

(中國時報)

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