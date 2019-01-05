5理由認同「小英不選 對大家都好」沈富雄籲賴清德 登記就對了

2019年01月05日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、中研院前院長李遠哲及長老教會牧師高俊明昨發表公開信，呼籲蔡英文總統放棄連任，引發各界反彈，不過前民進黨立委沈富雄認同並表示，「小英不選，對大家都好」；黨內總統初選時，賴清德去登記就對了。

但沈富雄說，自己的理由與獨派4大老不同；他認為，小英不選，給民進黨留一點元氣、小英不選，民進黨下次的國會席次可以掉少一點、小英不選，國民黨可以避免因狂勝而囂張、小英不選，柯文哲會再思考而避免冒進、小英不選，對岸會對台灣的民主制度存一點敬意。

沈富雄在臉書發文了提出5個理由，以及1個做法；他表示，做法很簡單，當新主席啟動黨內總統初選的機制時，賴清德去登記就對了，如果賴「知其不可為」而不為，那就不能怪小英了。

雖然有獨派4大老勸退蔡英文，但高齡101歲的台獨大老史明則在臉書表態相挺。

他表示，2020年總統大選，務必支持蔡英文連任，「若無，不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗。」

面對史明的「雪中送炭」，蔡英文本人也到臉書親自留言，「歐吉桑，真多謝你，請保重身體！」

蔡英文並透過臉書發文，「有些人關心我有沒有受影響，實際上，這幾天工作太忙了，連受影響的時間都沒有。」也感謝這幾天寫信給她，在臉書、IG上留言及打氣的朋友，「真的很溫暖」。

(中國時報)