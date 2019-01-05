負數票公投提案 敗部復活

2019年01月05日 04:10 中國時報 王己由 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

負數票公投案昨日出現逆轉，台北高等行政法院判決中選會敗訴。圖為九合一選舉合併10案公投投票所場景。（本報資料照片）

前行政院長陳冲「負數票公投」案，去年遭中選會以未完成補正程序駁回，出現逆轉結果。台北高等行政法院4日撤銷原處分，判決陳冲勝訴，中選會應依公民投票法規定，繼續辦理此公投案，且提案內容不限文字，還可用圖案。本案若未來判決確定，公投成案且通過，政府勢必要修法，改變現行選制。對此，中選會代理主委陳朝建表示，經委員會討論後，已決定依法提起上訴，其餘內容不予評論。

中選會不評論決上訴

所謂負數票，就是選民除投贊成票還可投「反對票」，一旦實施，未來每張選票上，候選人欄除贊成選項，還有反對選項，候選人所得贊成票要先扣除反對票，淨正票較高者為勝選。這樣選制可讓人民投票時，如對候選人不滿意，不再含淚投票、投廢票或不投票。

未來選舉可投反對票

去年3月，陳冲等人推動「負數票公投」，提出「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選」的公投案，以更改「一票到位」的選制。

提案第一階段連署書送入後，中選會以四點理由要求補正後，仍以不符規定駁回，成為史上首件被駁回的公投案，陳冲為此提起行政訴訟。

行政法院審理認為，只要選舉方式合乎選舉權、平等權，縱使是本件負數票，也不能認為違反自由民主憲政制度，且公投法是保障人民的創制及複決權，有疑義時行政機關應做出對人民有利的解釋，不是限制人民在公投事項的行使，才符合憲法主權在民的精神。

合議庭認為圖案部分，公投法雖規定使用文字，且有字數限制，但圖示往往比較易懂，如將圖示換成文字來計算，不超過規定的2000字，應無違反規定，縱使超過只要不公告及刊登公報就好，不能作為駁回的理由。

提案內容也可用圖案

合議庭指出，公投案「負數票制」僅為立法原則的創制，如何制訂法規是由立法院來裁量；通過後，立院依此立法原則制定法律是否違憲，猶待大法官解釋認定，中選會無權認定法律是否違憲，竟在審查時，預先以憲法規範架構為由，強令補正，並以未為補正駁回，也有不當。

負數票協會理事長張天鷞則說，當初中選會駁回，都是用不合法、不合理的理由，讓負數票公投案錯過九合一選舉。他說，很高興法院做出合理判決，並呼籲中選會別再繼續阻擋人民權益、扮演打手角色；若中選會要繼續打，「我相信他們應該會輸的」。

(中國時報)