朱倡全民調 吳酸言提換柱往事

前新北市長朱立倫提出，採全民調是目前社會大眾比較能接受的方式。圖為朱立倫昨日到人安基金會出席公益活動。（王思慧攝）

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中國時報
╱綜合報導

國民黨總統初選暗潮洶湧，已表態角逐的前新北市長朱立倫提出，採全民調是目前社會大眾比較能接受的方式，但國民黨主席吳敦義對此不以為然，還酸說過去有試過全民調，但後來又舉行臨時黨代表大會，廢掉原有全民調提名的人（指洪秀柱），所以全民調並非唯一選擇。

前新北市長朱立倫昨日到人安基金會出席公益活動時表示，國民黨初選機制全民調，是目前社會大眾比較能接受的方式，「民眾討厭民進黨不代表支持國民黨」，現在國民黨團結都不一定勝選，只要用公平開放機制產生候選人，全黨都會支持。

朱立倫說，一個民主政黨一定是多元聲音多方參與，最後大家要團結一致，民眾現在討厭民進黨，卻不代表就會支持國民黨，國民黨就算團結都不一定勝選，絕對沒有所謂的誰卡誰、內部對抗，在任何選舉過程中，用公平開放機制，只要能產生候選人，全黨都會支持。

朱立倫說，這次縣市長選舉，高雄、台中、新北都是用全民調的方式，只要大家有信心，民調題目設計得好，全民調是目前社會大眾比較能接受的。

吳敦義4日參加國民黨基隆市黨部的選後感恩茶會，會後受訪表示，過去總統初選有各種方式，全民調也曾經試過，但2016年試過以後，又召開臨時黨代表大會，廢掉原有全民調提名的人（指洪秀柱），用舉手重新提名新的候選人（指朱立倫）。

針對總統初選機制，吳敦義指出，這過去也有全民調，也有黨員投票，也有黨代表大會決定，或是採黨與候選人協調等各種方式，都能夠選擇，並不是只有一個選擇而已。

(中國時報)

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