周錫瑋秀LINE 否認卡朱

2019年01月05日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨2020總統人選，黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫「卡位戰」刀光見影；吳傳出將找前新北縣長周錫瑋擔任黨副主席，被解讀為「卡朱」。對此，周錫瑋昨日透過直播澄清，副主席人事案只是延後而已，絕對非如外傳卡朱立倫。

他更進一步秀出與朱的LINE對話，強調兩人一直都是很好的朋友，最近也常用LINE聊天，朱還耍冷戲稱，「你又不是Lady卡卡」。

國民黨在本周中常會，原本擬通過周錫瑋任黨副主席一案，卻臨時踩煞車，掀起各方議論。周昨大方在直播中打開與朱立倫的LINE對話框，笑稱朱被媒體問及副主席人事案，傳了貼圖跟自己說加油，還提到兩人的共同好友、裕隆集團前執行長嚴凱泰，在25日有個追思會。

周錫瑋接著說，他特別跟朱立倫表達「我才不會玩卡卡的遊戲」，朱則開玩笑回「你又不是Lady卡卡」，並稱已正面對外回應、「本來想說你青年才俊，想一想還是年富力強好些」；周也俏皮回「你做青年才俊，我做年富力強」。

周錫瑋表示，自己與朱、吳都非常好，如今都決定要出來幫台灣人民真正做一些事情、關心百姓生活，大家合作、攜手同心，「所以外面講說誰去卡誰，從LINE中可看出我們之間不會有這些誤會。」

他也說，希望解釋完後，大家真的要好好努力，如今台灣經濟不好、人民生活辛苦，兩岸又很緊張，相信大家都希望把黨強壯起來、讓國家強盛起來，讓人民過非常平安、快樂、幸福、富有的日子，「我們大家一起來努力」，「吳主席找我來就是為了革新、創新國民黨，讓黨員、人民信任，請各界不要再臆測。」

對於周錫瑋人事案急踩煞車，吳敦義4日參加國民黨基隆市黨部選後感恩茶會，會前面對媒體問詢問，僅說，「是為了避免誤會，大家都還是好朋友」。媒體追問「是什麼樣的誤會，還是有什麼樣的顧忌嗎？」吳不發一語，快步上樓。

會後，媒體再追問「周錫瑋人事案仍會通過嗎？」吳敦義則是充耳不聞，面色凝重、頭也不回，快步離去。

(中國時報)