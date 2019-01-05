高志鵬下周未報到將拘提

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中國時報
／綜合報導

被控圖利罪遭判刑4年半確定的民進黨前立委高志鵬，台北地檢署通知高在昨天上午到執行科報到，但高未現身，由於南投地檢署另囑託新北地檢署代執行，新北檢昨除已與高志鵬聯繫，並已寄發通知書到他的三重戶籍地，要求下周前往新北地檢署報到執行。

北檢表示，高志鵬被判刑及褫奪公權確定，從判決確定開始就喪失立委資格，高也主動辭去立委，所以高的國會辦公室通訊地址已失效，南投地檢署先前除囑託北檢外，也囑託新北檢代為執行，由於高主動表明要到北檢報到，因此雙北地檢協調後，由北檢發出到案通知書。

不過，前天下午快下班前，高志鵬向北檢遞送延緩執行聲請狀，但被南投地檢署駁回聲請，北檢因無通訊地址，無法代為執行，將檢還給南投地檢署。

新北地檢署表示，昨報到執行是由北檢發動，南投檢方是駁回「延緩發監」的聲請，與何時執行無關。新北檢昨除已與高志鵬聯繫，也已寄發通知書到高的三重戶籍地，要求他下周前往新北檢報到執行，若高未依通知時間前往執行科報到，屆時不排除拘提。

法界人士則對高志鵬「玩弄司法」的作為感到不以為然，認為高志鵬既然向北檢遞狀，表示北檢的到案通知書已經合法送達，高卻選在到案前一天近下班時間遞狀聲請延緩執行，顯然在玩法，更是對司法威信的嚴重斲傷。

(中國時報)

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