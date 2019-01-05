釐清制度價值 張亞中參選

2019年01月05日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中4日宣布，將參與國民黨內的總統候選人初選。他表示，過去30年國家的制度、方向、理念、價值都出了問題，但選舉時卻不討論、不解決；然而不面對的話誰當總統都一樣，因此他決定參選，在兩岸、社會公平正義、國家認同、教育、憲政等方面提出完整的主張，挑戰國民黨內的「四個太陽」和民進黨。

張亞中接受本報專訪時指出，台灣現在的問題不是誰來領導的問題，而是過去30年來制度、方向、理念、價值出問題。

張亞中指出，相較於人，更重要的是國家的制度、方向、理念、路線在哪？過去選舉從沒討論這塊，而馬、蔡、柯等人當政先後出問題，顯示台灣出了問題，而且問題不是換黨換人就能解決的，需要了解問題的根本。

他指出，台灣的民有、民治、民享，都淪為1％的人在治、在有、在享，貧富差距擴大，總統有權無責，明明總統做不好卻是要行政院長下台。此外，兩岸持續對立、敵對狀態仍然存在，民眾身分認同錯亂，連中國史是否要學都有人質疑；明明貪汙判刑定讞號稱身體因素保外就醫卻可以到處跑；公務員的退休金可以任意剝奪，這些都需要解決。

張亞中說，他一方面教學著書，一方面參與重大社會運動，最近用100萬字寫成7本書，包括台灣史、本國史與228等，探討的是國家的根，至於國家的樹幹則是憲政制度和價值選擇。

張亞中說，他的競選主軸是重新啟動中華民國，目標是追求和平、開放、均富、共治和美德，其中共治指的是政府要跟民間共同治理，而不是獨斷專權恣意妄為。

(中國時報)