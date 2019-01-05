檢舉逮到1越客 獲4000元獎金

移民署嘉義縣專勤隊日前查獲32歲女性（左二，穿黃衣）越南脫團旅客。（曹明正翻攝）

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中國時報
／台北報導

去年底高雄爆出152名越南旅客集體脫團事件，移民署宣布，提供民眾檢舉獎金，每查獲1人可獲4000元；交通部觀光局邀集業者商談亡羊補牢，昨也達成6點共識，包括改善通報機制、嚴審旅客資料、過濾組團旅行社等，未來若發生脫團，台灣接待社也要負起連帶責任，情節嚴重將被撤銷觀宏專案資格。

移民署長邱豐光4日表示，在查緝脫團越南觀光客部分，目前已查獲23男17女共40人，其中19人主動投案，尚有108人追查中，移民署並提供民眾檢舉獎金，每查獲1人可獲4000元。

此外，移民署將執行「擴大逾期人口到案」專案，自今年6月30日止，逾期外籍人士可主動前往移民署投案及遣返，當事人及雇主相關的懲處從寬追究，而為避免類似案件再發生，未來將加強出入境審查，以及來回機票確認，希望盡快追回逃脫團客。

旅遊業者透露，觀宏專案以往沒有限制當地旅行社的資歷，之後會要求3年觀察期，需設立3年以上的旅行社，且辦理一般來台簽證3年內都沒有發生問題，才可以承接觀宏專案。此外，取得觀宏專案資格的旅行社，不可把牌借給其他旅行社，這次出事就是因為小旅行社併團。

未來若發生旅客脫逃，遣返衍生的費用應由當事人支付，但為避免當事人擺爛不付錢，當地旅行社組團時須負保證責任，負擔一些費用。

台灣的接待旅行社則要強化通報機制，從入境、出境規定10小時內通報，縮短為2小時內通報，若有異常活動，也要立刻通知觀光局、外交部、移民署等機關。若團員脫團，台灣接待社將被記點處分，累積3點會被暫停資格，嚴重者甚至會撤銷資格。

(中國時報)

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