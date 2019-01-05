技術大進擊 工研院南下把脈治療

2019年01月05日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

「南台灣產業大進擊創新論壇」4日在南台灣創新園區1樓國際會議廳舉行，現場推出40項研發成果。工研院認定技術不能只限北部，需跨領域整合，去年底推動「南台灣產業跨領域創新中心」平台，將北部技術引進南部，未來南部企業需要技術幫助，工研院將跨部門幫忙「把脈治療」。

南台灣空汙嚴重是近年掀起的環保議題，政府現階段只有大型空汙測量站，工研院研發光學式PM2.5感測模組，開發出經過環保署場域認證的小型機器，誤差值在30％之內，比現有儀器價格便宜30倍，未來不只政府可在全台大量佈建測試點，甚至民眾也可自行購買，在住家附近測量。

南台灣海域適合生產皮珊瑚，皮珊瑚又是藥妝品重要原料，工研院研發可人工環控養殖，將海洋工廠化，培植出的皮珊瑚有利製成治療異味性皮膚炎的藥妝品。

台灣現有的傳統除鏽方式，一種為噴砂，用撞擊式除鏽，容易造成除鏽品變形；一種為酸洗，後續處理廢液問題不環保。工研院開發的雷射除鏽，以非接觸性、氣化方式進行，快速又乾淨，只需在市場上克服雷射設備價格較高昂問題。

南台科技大學校長盧燈茂表示，產業發展最重要的是人才與新技術，台南有密集的科技大學提供產業人才，現在又有工研院提供新技術，產學結合有助於產業升級邁進一大步。

台南市長黃偉哲（上圖左四，程炳璋攝）也說，創新是傳統產業唯一的活路，過去從工研院發展出去的產業，成為台灣經濟的活水，技術能夠與地方結合，不會產生水土不符的情況，政府與產業發展需站在一起，在執行、創新各方面成為夥伴。

(中國時報)