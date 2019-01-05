技術大進擊 工研院南下把脈治療

台南市長黃偉哲（左四）。（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

「南台灣產業大進擊創新論壇」4日在南台灣創新園區1樓國際會議廳舉行，現場推出40項研發成果。工研院認定技術不能只限北部，需跨領域整合，去年底推動「南台灣產業跨領域創新中心」平台，將北部技術引進南部，未來南部企業需要技術幫助，工研院將跨部門幫忙「把脈治療」。

南台灣空汙嚴重是近年掀起的環保議題，政府現階段只有大型空汙測量站，工研院研發光學式PM2.5感測模組，開發出經過環保署場域認證的小型機器，誤差值在30％之內，比現有儀器價格便宜30倍，未來不只政府可在全台大量佈建測試點，甚至民眾也可自行購買，在住家附近測量。

南台灣海域適合生產皮珊瑚，皮珊瑚又是藥妝品重要原料，工研院研發可人工環控養殖，將海洋工廠化，培植出的皮珊瑚有利製成治療異味性皮膚炎的藥妝品。

台灣現有的傳統除鏽方式，一種為噴砂，用撞擊式除鏽，容易造成除鏽品變形；一種為酸洗，後續處理廢液問題不環保。工研院開發的雷射除鏽，以非接觸性、氣化方式進行，快速又乾淨，只需在市場上克服雷射設備價格較高昂問題。

南台科技大學校長盧燈茂表示，產業發展最重要的是人才與新技術，台南有密集的科技大學提供產業人才，現在又有工研院提供新技術，產學結合有助於產業升級邁進一大步。

台南市長黃偉哲（上圖左四，程炳璋攝）也說，創新是傳統產業唯一的活路，過去從工研院發展出去的產業，成為台灣經濟的活水，技術能夠與地方結合，不會產生水土不符的情況，政府與產業發展需站在一起，在執行、創新各方面成為夥伴。

(中國時報)

檢舉逮到1越客 獲4000元獎金 高院駁回「卡管」假處分 台大校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。