高院駁回「卡管」假處分 台大校長8日上任

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中國時報
／台北報導

台大校長候選人之一的電機系教授吳瑞北，聲請定暫時狀態假處分「卡管」，台北高等行政法院審理後，認為聲請無理由，4日裁定駁回，管中閔可順利在8日上任。另台大同意國企系教授陳思寬從本月11日起借調中華經濟研究院院長兩年。

教育部去年12月24日勉予同意管中閔就任台大校長，解決台大沒有校長的爭議，引發吳不滿，隔天再度向北高行聲請定暫時狀態假處分，要求教育部不得在台大未經重選程序就聘管為校長。

行政法院審理認為，台大校長遴選爭議所涉各方公私利益，認吳瑞北請求維持「教育部已經同意聘任、但管中閔未獲聘任」現狀，尚難通過必要性審查，所以駁回。

台大也安排8日上午舉行第12任校長職務交接典禮，當天將在校內會議室同步直播職務交接典禮，並鼓勵校內師生、行政人員踴躍參與觀禮。不過，部分反對力量依舊難平息，不只日前有中研院院士陳良博等學術界人士日前發起連署，要求撤銷聘任管中閔擔任台大校長，近日還有台大校友發起抗議活動，號召校友在今（5）日站出來，在台大傅鐘下，一起抗議政府違法違憲，目的在於「堵管」。

台大與中經院長年因土地房舍問題難解，導致陳思寬借調中經院院長案一延再延，伴隨台大校長遴選爭議已落幕，台大代理校長郭大維趕在新校長管中閔上任前，通過這起人事案。

(中國時報)

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