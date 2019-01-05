客運業可連上班9天 工會嗆提告

2019年01月05日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部針對春節運量需求，向勞動部提出汽車客運業春節鬆綁7休1，勞動部昨日同意客運業可在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需可鬆綁。不過附加條件是最長只能連續上班9天、勞工單日工作時間超過11小時的天數不可連續3天，昨日起預告10天，最快春節前生效。汽車客運工會對此感到不滿，揚言要在下周控告勞動部。

勞動部上月24日召開勞動基準諮詢會，討論客運業於春節期間鬆綁7休1提案，原先根據交通部規劃，春節9天連續假期的例假調整原則為10休1，工作9天必須休1天，例外情況再加1天（工作10天必須休1天），也就是得連續工作9天，例外情況得10天。勞動部上月要求交通部須提出配套措施。

勞動部表示，交通部最後提出的版本為「10休1」，也就是最長只能連續工作9天，等於排除「11休1」；另外追加勞工單日工作時數超過11小時的天數不可連續達3天。

勞動部指出，這個版本是兼顧實務上可行，又注意到安全，又可讓民眾返鄉的而進行有限度的放寬，未來也會要求交通部加強並監督、檢查機制。今起預告10天，蒐集各界意見後，最快農曆春節前公告生效。

對此，台灣汽車客運產業工會理事范光明不滿表示，各縣市政府都有查到司機違反工時，遇過有國道客運司機清晨5點半連續上班到晚上11點40分，就是血汗勞工。就算勞工要求過年加薪，但加班費才幾百元，勞動條件太差，導致司機人力不足，還要連續上9天班，若過年發生事故誰來負責？勞動部太「顢頇、蠻幹」，根本是用政治霸凌司機。

范光明說，工會預計下周三或四要集結到法院控告勞動部，儘管這次行動可能是狗吠火車，但只有這樣才能讓政府聽到基層勞工的聲音。

勞動部回應，客運業的7休1例外草案，目前尚在預告期間還未定案，對於社會各界的聲音與建議，都會列入參考。

(中國時報)