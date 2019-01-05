綠山線＋影城 淡海買氣飆3成

甲山林「天藝」位在淡海輕軌V8站旁，全案採峇里島六星度假飯店規畫。（甲山林提供）

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中國時報
／台北報導
甲山林「天藝」位在淡海輕軌V8站旁，全案採峇里島六星度假飯店規畫。（甲山林提供）
宏盛表示，綠山線通車後，旗下的「宏盛新世界」來客與成交明顯增加。（宏盛提供）

美麗新影城營運，加綠山線通車，激發淡海房市買氣攀升，業者估計近兩周，看屋民眾飆升2至3成，成交件數增加1至2成，看好這股買氣彈升力道，成屋案「宏盛水悅」擬拿到使照後公開銷售，興富發位於淡海新市鎮站、基地近萬坪的百億大案也將在今年下半年問世。

興富發 下半年推百億大案

淡海居民盼了10餘年的輕軌，終於在去年底通車，《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，綠山線未定案前，淡海處於一個案子賣10年，部分案子甚至賣10年還不見得賣得完的處境，當時每坪單價也只有10餘萬；綠山線拍板定案，是區內房價飆漲最明顯的時刻，很多建案房價一度開到3字頭，成交有24至25萬左右，高價案在行政中心、新市一路一帶，成交價甚至可達每坪30萬元，可是到輕軌話題冷卻後，之前超漲、供給量大地區，價格回吐，到2016年是最嚴峻的時候，綠山線沿線到處都是單價1字頭建案，之後1字頭慢慢消化，而以20萬至25萬居多，也因為1字頭建案已經去化，買氣趨緩。

不過，去年底淡海新市鎮重要建設先後完工，12月中旬先有美麗新影城進駐營業，下旬綠山線通車，看準軌道經濟將進一步帶來人潮、錢潮，興富發發言人廖昭雄證實，在綠山線淡海新市鎮V10站購入的近萬坪土地，可望在今年下半年一次推出，案量約百億，產品規畫瞄準首購族青睞的中小坪數為主力。

宏盛新世界 成交明顯增加

區內擁有5萬坪土地的宏盛董事長林新欽表示，綠山線通車後，旗下的「宏盛新世界」來客與成交明顯增加，潛銷中的成屋案「宏盛水悅」也將在拿到使用執照後正式公開。依宏盛內部統計，近兩周來客較通車前成長3成左右，成交量攀升2成左右。

目前在淡海有「海山皇宮」、「天藝」兩大案銷售的甲山林總經理張境在表示，他多次搭乘輕軌，假日旅客真的很多，車箱多被人潮擠得滿滿的，看屋人潮也跟著增加，較通車前增加2成至3成，成交明顯升溫。

何世昌指出，目前市場中，知名新推案為「海上皇宮」，其他比較著名的建案大多是成屋後重推，像「海洋都心」、「海洋都心２」、「宏盛新世界」。

(中國時報)

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