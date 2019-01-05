韓流會是高雄房市的火種嗎？

2019年01月05日 04:10 中國時報 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德。

2018年高雄吹起一陣「韓流」風，選後高雄房市似乎有些不一樣，首先高雄房市12月的信義房屋成交量，比起近三年的平均值多出兩成，同時也是近3年單月表現最好的1個月，同時也見到好久不見的「北客」詢問高雄房市的訊息，還有高雄上市建商也公告外商客戶由租轉買，一口氣以5.84億元買下4戶店面，高雄房市會因為「韓流」而回溫嗎？

根據2016年工商普查資料顯示，台北市擁有全台最多的就業機會達179萬，其次為新北市131萬，龐大的住宅需求撐起雙北房市，而2011~2016年各縣市以台中市就業機會增加最多，也衍生較強勁的住宅需求，反觀高雄市的就業雖有成長但幅度有限，因此房價相對漲幅較小、基期低，不過一旦就業或經濟狀況有所改善，房市相對也較有想像空間。

隨高雄近年重大建設陸續到位，吸引產業進駐或有擴廠規劃，同時前瞻計劃資源也將持續挹注，在「韓流」出現前，高雄房市就有打底復甦的跡象，首先近年高雄的土地市場標售與交易狀況熱絡，甚至還有北部建商南下買地推案，且統計高雄2018年前10月的開工數量重回萬棟，開工量也有機會寫下近5年以來的新高，顯見開發商對於高雄後市並不看淡，在「韓流」出現前開發商就嗅到高雄房市的開發投資機會。

至於近期出現的「韓流」效應，則是扮演點火的角色，對於未來高雄經濟可能變好的想像，的確可能改變大家對於房價的預期，近而讓買家加快入市的腳步，房市也因此出現一波好光景，因此相對北部而言，2019高雄仍將是房市能見度較佳的區域，不過長期而言房市終究得回歸基本面，高雄未來工作機會是否變多、荷包是否增加，將是房市能走多遠多久的重要關鍵。

(中國時報)