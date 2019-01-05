淡江大學站 漲幅最大

2019年01月05日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

在民眾引頸企盼下，淡海輕軌綠山線通車，依據內政部實價登錄資料，統計綠山線各站周邊近二年房價，全線都有漲幅，其中漲幅最大的是淡江大學站，年增21.2％，其次是連接捷運淡水信義線的紅樹林站，年增10.2％，至於淡海新市鎮內平均房價最高的是淡水行政中心站，年增7％、每坪約21.7萬元。

依實價登錄沿線各站交易情況也發現，近一年全線以濱海義山站交易量最熱，其次是淡水行政中心站和新市一路站。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，輕軌通車、淡江大橋主體結構發包等重大建設利多，逐漸轉成實質面，對淡海房市具正面助益。

對於想入主的小資、首購族來說，曾敬德說，如淡江大橋的興建，代表淡水居民到台北塞車問題將獲改善，而這些重大建設，讓區域房市找到成長新動能，由於區域房價相對較低，自然會吸引自住客流入，但當地供給量大是一個隱憂，價格上漲空間將受到壓抑，只是在人氣增加、民眾購屋意願提升間，交易量應會持續放大。

住商不動產淡水中山店店長盧進和指出，淡海新市鎮在輕軌通車後，可以解決區域交通不方便的問題，以目前各站表現來看，新市一路V6站與淡水行政中心V7站受惠於生活機能，價格最高，約在22至30萬之間，也是目前指名度最高的站體，而在未來發展性來說，現在房價稍低的淡海新市鎮V10站與崁頂V11站，因為位於中心商業區，在影城和商場進駐下，成為新市鎮核心區，前景看好。

至於可轉乘捷運紅線的紅樹林站及淡江大學站，是價格成長最多的，紅樹林站周邊房屋在房市修正時一度跌深，後來，因為屋主、建商先前有感讓利，交易量明顯增加，也讓價格回穩。淡江大學站因為有廣大的學生族群，出租效果佳，近兩年都是以公寓產品為交易大宗，因此平均價格較低，但漲幅表現亮眼。

對於淡海還有重大建設將於未來陸續完工，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，2019年仍是自用客戶為主的市場，現階段的購屋人仍應以看得到的機能為優先，避免陷入買到套到的窘境。

(中國時報)