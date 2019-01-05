農曆年前居家粉刷 DIY輕鬆有趣

2019年01月05日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

新年前夕是居家粉刷的旺季，不少民眾想趁接下來周末時間，自己動手DIY粉刷，讓居家煥然一新，迎接新春新氣象；特力屋建議，只要選對工具並用正確方法，DIY粉刷也能輕鬆又有趣，以小家庭改裝5坪空間的主臥室為例，DIY預算抓4000元(含工具)就可以全部搞定。

工欲善其事、必先利其器，特力屋建議，挑選刷具時，大面積的牆面塗刷，可利用滾桶刷，塗刷速度快且使用簡易，而牆角、開關蓋周邊等細部地方，則可使用毛刷，補足滾桶刷無法觸及的角落。

若家中有老年人、小孩，室內用的塗料挑選，是民眾購買時會特別留意的細節，特力屋建議，選擇符合國家CNS標準的水性的乳膠漆，相較傳統油漆，無添加甲醛且有機溶劑含量極低，以清水即可稀釋，且相較常見的水泥漆，塗刷後漆膜質地細緻，抗汙效果佳，便於日後清潔保養；根據國內某通路調查顯示，安全的水性塗料佔銷售額逾88％。

在準備工作上，最重要是估算出足量的塗料，特力屋建議，計算塗刷面積時，若是四面牆的空間、塗刷一道漆的狀況下，可將地面坪數乘以2.8，就可以估算出粉刷的總坪數，若須包含天花板則要乘以3.8，接著以每公升的塗料約可塗3坪面積的概念，即可概略得出所需塗料用量。

不過，粉刷要做得確實，可重複塗刷兩道以增加塗料厚度，使牆面呈現應有色澤；特力屋以5坪室內空間含天花板、並刷兩道漆來確保色澤為例，約要準備14公升的塗料，加上整組工具，約4000元以內可以購齊所需商品。

在牆壁色彩方面，HOLA建議，可依空間運用作色彩大膽搭配，但在臥室的部分，則建議偏暖色系，因為暖色系能安定心神，不至於影響睡眠品質。

(中國時報)