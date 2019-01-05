麗寶拚造鎮 微笑世紀將落成

2019年01月05日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

麗寶集團重金打造台中市中心七千坪幸福工程「微笑世紀」個案，繼四季特區璀璨落成後，「微笑世紀Ⅲ」雲品特區也即將在108年6月完工，吸引中產菁英搶進，銷售強強滾。

為了協助年輕人成家，【微笑世紀Ⅲ】雲品特區也推出輕鬆付款方案，超低自備38萬元起，總價只要668萬元起，租得起就買的起，實現年輕人住進市中心的美夢。

麗寶集團取得中友一中商圈，7000坪珍貴大基地，擘劃「微笑世紀」造鎮計畫，地段優越，坐擁市中心。雙十路串聯各區黃金板塊，未來發展不可限量。

還有台中市政府投入近四百億元資金開發新站特區計劃，開啟台中交通黃金期，鐵路、捷運、快速路網絡齊發，而台糖湖濱生態園區，也即將打造複合式遊樂天堂。

孔廟文化區平時免費開放，供遊客光觀休閒，稀少珍貴的建築典範，矗立雙十流域，新舊文化撞擊出絢爛火花，為生活注入新能量。

就生活機能而言，基地近享中友百貨、一中商圈、中國醫大商圈的便利與精緻民生，食衣住行育樂一應俱全，吸引龐大人潮、錢潮湧動，也創造無數就業機會，人口紅利再現，住宅需求大大提高。

近來學區宅正夯，明星學區的房屋具備替代性低、流通性高的特色，往往一屋難求，相對抗跌保值。

「微笑世紀Ⅲ」雲品特區鄰育仁小學、雙十國中、台中一中、台中二中、新民高中、中國醫藥大學、國立體育大學、台中科技大學，8所明星學區，12年完全國教區，坐擁全中市優質學府最密集核心，成為家長與學子的首選區。

還有南山、富邦聯手巨擘近50億元娛樂新版圖，秀泰廣場與大魯閣新時代購物中心，成為流行時尚、餐飲風格與電影文化的趨勢推手，秀泰頂級4K影院與凱擘影城，院線強檔不錯過。

各樓精緻多元的美食饗宴、國際名品潮店、法雅客、家樂福皆在此駐點，購物，消費零距離，加乘親親影城商圈，吃喝玩樂，生活樂開懷。

另外，市府斥資9億元打造的北區國民運動中心也落成啟用了，智能永續綠建築代表作，民眾可悠游於符合國際標準泳池、揮汗於專業運動場地，擁有百變多元課程，健康又養生。

基地也鄰近台中市三所醫學中心之一，中國醫大附設醫院，院內提供非常完整的醫療服務，全方位為住戶提供醫療保健的診療，成為強而有力的健康後盾。

【微笑世紀Ⅲ】雲品特區2600坪超大基地，規劃四大棟地上22層、地下4層大樓。戶戶享有30米以上極致大棟距，視野無界。

而獨棟刷卡、單層管制雙重保障，更是住家安全最高規格監控。為了讓住戶享受在家即度假的生活，麗寶集團也不惜成本引進SPA豪華泳池會館，飯店式服務，30項全齡化公設，貼心服務每一位家人。

室內格局部分，規畫樓高3米6，空間寬敞舒適，且因基地三面臨路，通風採光良好。再加上全室裝潢，家具‧裝潢‧冷氣‧家電通通有，只要一卡皮箱就能搬進來，享受幸福的家居生活。

(中國時報)