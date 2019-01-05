2019不動產高峰論壇 17日登場

2019年01月05日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

台中房產年度盛事「2019不動產高峰論壇」 將於1月17日移師中興大學惠蓀堂盛大舉辦，預計湧入三千多人，產官學一起為房市發聲。

2018年初房市表現亮眼，六大都會區交易量年增率在第1季即有8%的漲幅，上半年則量縮至5%，而下半年則因九合一大選的紛擾、美中貿易大戰持續激化等干擾因子存在，間接影響限縮了房市的交易動能。

而選後，台中出現政黨輪替，新政府的施政動態備受矚目，前政府對於房市的利多政策是否能延續施行、新施政方向能否再為產業挹注新活力，對於不動產業界而言，均期盼有一個公開平台能與新政府交流對話。

台中市不動產聯盟協會理事長王逸華表示，為引領不動產業界人士與一般民眾，進一步掌握翻轉後的台中房市新取向，「2019年大台中不動產高峰論壇」將由台中市不動產聯盟協會、台中市不動產開發公會、大台中不動產開發公會及中興大學管理學院等四大單位產學結合聯合主辦。

此次論壇特別邀請台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌及內政部次長花敬群擔任貴賓致詞，就未來台中發展願景與策略，以及中央政府現正推動的房市法令政策做完整的說明。

還有市場派專家徐佳馨與政策派權威田大全擔任主講人，另由內政部地政司長王靚琇、台中市地政局長吳存金、中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄、台中市不動產開發公會理事長邱崇喆，以及大台中不動產開發公會理事長紀吉川與談，一同為國內房地產未來展望提供新銳觀點。

(中國時報)