聚富好好 低總價捷運宅熱銷

2019年01月05日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

聚富建設繼「聚富采采」100%圓滿銷售後，於北屯大買家、雙捷運推出2-3房暖心宅「聚富好好」，精緻小宅再度熱銷。

「聚富好好」個案，基地位於北屯路298巷內，占地面積約390坪，規劃地下3層、地上9層大樓，22-28坪、2至3房產品，總戶數僅68戶，單純好住。

為了協助年輕人成家，「聚富好好」個案，規劃小坪數格局，總價只要588萬元起，且二房可配置雙人房空間，小坪數無虛坪，空間舒適。74號快速道為大台中注入動能，日前全線通車的台鐵高架化、預計年底試營運的捷運綠線及COSTCO捷運機廠二店等重大建設持續進行，北屯房市火熱。

「聚富好好」個案地段優越，旁倚鐵路高架綠廊道與低密度重劃區，還有大買家、一點利市場、興安路商圈及G4雙捷生活圈。

取得這塊寶地後，為呼應生活輕快氛圍，「聚富好好」個案規劃前庭退縮的友善建築，以及半露天渡假中庭，以及生活講堂及健身房等兼具時尚與機能的實用型公設。

其建材配備也很高檔，搭配櫻花廚房配備、德國innoci衛浴、維夫拉克電子門鎖、德國精工木地板、愛惠浦櫥下淨水器、OTIS新型綠能電梯等知名品牌設備，打造親子共居最適宅。

「聚富好好」專案經理程軍睿表示，該案熱銷主因包括低自備、低總價，且以捷運宅、景觀宅為訴求，周邊又有明星學區與近公園。已購客戶，包括大立光員工、精品店櫃姐、「師」字輩專業人士、建築業同行等，自住型客戶為主。

程軍睿表示，聚富建設多年來在台中陸續推出許多熱銷建案，培養出許多粉絲支持，包括8期「聚富圓圓」、東區「聚富台中」，還有今年7月動工的「聚富采采」案等，業績卓著、口碑相傳，才能締造佳績。

(中國時報)