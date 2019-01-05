華相上謙 綠意環繞地段優越

華相建設董事長王忠正、總經理王世榮父子，聯手打造「華相上謙」好宅。（圖／黃繡鳳）

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中國時報
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繼中央公園完工啟用後，水湳水湳智慧營運中心也將於明年動工，重大建設陸續開展，水湳經貿園區前景可期，週邊房市跟著水漲船高。

以預售新案「華相上謙」個案而言，進場後銷售長紅，吸引不少中科主管及工程師青睞。

華相建設董事長王忠正指出，「華相上謙」個案，基地位於中清路庄美街，迪卡儂對面。占地面積782坪，興建地上13層、地下2層大樓。

為了讓年輕人買得起，產品規劃30至40坪的二、三房格局，零店面規劃，總戶數96戶，單純好住。他說，基地雙面臨路，謙退20米，為住戶保留300坪的綠化社區前庭，營造良好的社區環境，也兼具良好棟距與視野。

「華相上謙」個案地段優越，距離中清路愛買、迪卡儂，步行皆在5分鐘內，屬於生活機能豐富的靜巷住宅。此外，周邊更近鄰水湳中央公園、新平、敦化公園等綠地，環境綠意滿盈。

而串接中科園區與水湳智慧城的「中科跨橋」工程已經啟動，預計明年完工，可望大幅改變水湳、中科地區的通勤生態，也是吸引中科購屋人目光的主要原因之一，目前已購客戶中，中科購屋人就占了3成。

王忠正表示，作為中台灣智慧城市示範場域，254公頃的水湳智慧城是台中市政府最重視的建設重點，預計投入500億元建設經費，打造中台灣最先進宜居的城市。

水湳智慧城擁有全面完整的計畫，更邀請12位國際建築大師操刀諸多重大建設，設計深具美學的建築與城市空間，榮景可期。

「台中綠美圖」與「中台灣電影中心」也將匯聚文創能量，讓水湳地區成為中部藝文重鎮。

水湳智慧城的亮點之一，則是占地67公頃，貫穿園區的水湳中央公園，不僅是文心森林公園的7.5倍，也是全亞洲首座大規模採用智慧型桿件的「智慧公園」，更是全台第一個設置太陽能板的「綠能公園」。

而橫跨國道1號銜接74號道的「空中匝道」和水湳轉運中心工程即將動工，多項交通利多提升當地的交通運輸效能，更顯示此區為政府建設重心。

王忠正說，中央公園日前已正式啟用，未來將是民眾悠閒生活的首選，更將扮演「都市綠肺」的角色，為城市帶來寧靜與清新，周邊房市也可望再創高峰。

(中國時報)

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