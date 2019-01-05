森之驛 打造會呼吸的房子

2019年01月05日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

都市水泥叢林四起，為了讓住戶擁有芬多精生活，中部建商已將綠意作為標配，也吸引自住客進駐。如位於嶺東高鐵特區的「森之驛」個案，1800坪基地，僅規劃總戶數158戶，地上7層 地下2層大樓，單純好住。

為讓首購族買得起，設計30、40坪，兩三房產品，總價598萬元起，讓年輕人也能享受60米綠蔭步道，空中陽台的森林建築。其公設也很完善，如接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、會議室、閱覽室、視聽室、健身房、親子遊戲區、廚藝教室、信箱區和曬被區等，美觀又實用。

「森之驛」擁有城心難得的1800坪現代桃花源秘境，以自然和諧的地景建築為藍圖，收藏高達180棵台灣各地珍貴樹種，森林裡的現代大院，用自然創造高優質的生活環境。

規劃長達60米森林小徑，容納風光水綠，還有蟬聲、鳥鳴、蛙跳、蝸牛漫遊，打造鳥兒休憩的樹屋，生機無所不在。

假日不用遠行，在家就能輕鬆野餐、散步，親近綠意與新鮮空氣，各戶大陽台依地勢高低融疊、錯落，成就都市難得的大棟距、大視野，讓每一位住戶都能享有豐沛綠意與視野特權。

「森之驛」以在家渡假的概念聘請名師悉心規劃兒童遊戲室、健身房、Tea House等公設，融入花園綠景，感受私人島嶼般的奢華靜謐，透過花藝匠師巧思點綴的美麗花藝，讓人不自覺輕盈腳步，心情放鬆，愜意享受名宅休閒生活。

大2-3房採開放式設計，讓戶外陽台的綠景延伸至客、餐廳，樑柱外推，放大空間格局，全室大器選用德國經典超耐磨木地板，輕鬆享受寬闊、舒適、溫潤的居家生活。

引進「Home Spa」概念，在主臥衛浴規劃景觀窗，搭配德國品牌BADEBOSS衛浴降板浴缸，回家就是放鬆的開始；選用芬蘭KONE電梯、正新大和器系列氣密窗，Waferlock電子門鎖、櫻花廚具等，名宅享受讓生活全面升級。

嶺東生活圈機能發展成熟，加上烏日高鐵是中台灣唯一的三鐵共構車站，整個區塊被市政府規劃為「烏日副都心」，吸引台北建商出手獵地、加碼搶進，未來將規劃住商混合的百億開發案，區塊行情後勢看漲。

「森之驛」位居嶺東高鐵特區，距離高鐵、烏日匝道僅3分鐘、嶺東生活圈5分鐘，享受公益路異國美食5分鐘，接軌新光三越國際時尚僅需15分鐘，瞬間銜接繁華與寧靜，南來北往四通八達，讓您立居核心，輕鬆遊走大台中。

(中國時報)