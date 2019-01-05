達沃斯論壇 陸美過招引關注

2019年01月05日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸商務部官網發布消息稱，陸美雙方4日上午舉行副部級通話，確認美國副貿易代表格里什將於7日至8日率領美方工作組訪陸，針對貿易問題進行磋商。此外，大陸國家副主席王岐山將率團參加22至25日在瑞士舉行的達沃斯論壇，外界關注屆時王岐山是否將與美國總統川普在論壇期間會晤。

副部級官員 重啟貿易磋商

大陸商務部發言人表示，在這輪的磋商中，陸方和美方的工作組將就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論。不過，《紐約時報》分析，陸美重啟貿易談判，美方鷹派代表萊海澤拒絕妥協，他對大陸持深度懷疑態度。

美任命鷹派代表 股市不安

美國總統川普上個月選擇萊海澤來領導談判，最初令股市感到不安，股市把這項任命視為不祥之兆。他的任命也令大陸官員不快，他們一直在與財政部長穆努欽打交道，穆努欽在貿易問題上更為溫和，也是大陸最高貿易談判代表劉鶴的主要聯繫人。

美國前聯邦貿易官員芮恩希(William A. Reinsch)30年前見過萊海澤，他說，「萊海澤對中國的態度非常簡單，他想要他們投降」。萊海澤的談判策略也很簡單，基本上是遞給他們一個清單，上面列著他想要他們做的事情，然後說「現在就來解決」。

瞭解萊海澤的人說，他將試圖通過使用施壓技巧的組合，比如關稅和公眾譴責，迫使大陸做出讓步。萊海澤的通常做法是，談判初期不提出多少具體要求，同時在公開場合抨擊對方的努力，他在1984年的一次採訪中，把自己的談判風格描述為「知道能從哪裡撬動」。

休戰期談判 充滿想像空間

陸美除了7至8日的副部級官員貿易磋商，香港《南華早報》引述2位知情人士披露，大陸國家副主席王岐山將率領大陸代表團參加於22至25日在瑞士舉行的達沃斯論壇。目前尚不知王岐山與美國總統川普在論壇期間是否將有正式會晤。

大陸去年由國務院副總理劉鶴出席達沃斯論壇，到目前為止，他一直在陸美貿易談判中領銜代表大陸。2017年出席的則是大陸國家主席習近平。而今年的達沃斯論壇舉行期間，正值陸美貿易戰休戰談判期間，王岐山是否在達沃斯論壇上和川普過招，讓本屆論壇充滿想像空間。

(中國時報)