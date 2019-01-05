人行降準 釋資金1.5兆人民幣

2019年01月05日 04:10 中國時報 許昌平 ／綜合報導 ／綜合報導

中美貿易戰等因素導致大陸經濟下滑，加上近年關資金吃緊，中國人民銀行（大陸央行）4日宣布調降存款準備率1個百分點，分兩次調整，1月15日和1月25日分別各下調0.5個百分點，預估將釋出約1.5兆元(人民幣，下同)的資金，分析指出，降準對股市、債市、和房地產都是利多，也有助於企業融資，未來可能每季都會有一次降準。

人行2018年累計四次調降存款準備率，人行指出，此次降準「仍屬於定向調控，並非大水漫灌，穩健的貨幣政策取向沒有改變」，降準分兩次實施，和春節前現金投放的節奏相適應，有利於銀行體系流動性總量保持合理充裕，整體安排有利於金融機構繼續加大對小微企業、民營企業支持力度，也有助於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

人行指出，此次降準將釋放資金約1.5兆元，加上即將開展的定向中期借貸便利(TMLF)操作和普惠金融定向降準動態考核所釋放的資金，再考慮今年第一季到期的中期借貸便利(MLF)不再續做的因素後，淨釋放長期資金約8000億元。

京東數科首席經濟學家沈建光指出，人行此次調降存款準備率的力度超出以往，這可以從兩方面來看：首先是全面降準，而非定向降準，第二是一次性降準兩個0.5個百分點，共計1個百分點，而歷史上大多數是一次降準0.5個百分點。

人行這一操作，既與春節前資金緊張有關，也凸顯了經濟下行背景下的政策放鬆趨勢，更與李克強總理考察多家金融機構後的表態相吻合，從此次降準顯示，2019年大陸政府為穩定實體經濟，貨幣放鬆的空間很大。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，人行大力降準有以下原因：一、央行外匯存底已連續4個月減少，隨著外貿順差趨於收窄，預計外匯占款呈現下降趨勢，需要繼續透過全面降準來對沖外匯占款減少導致的基礎貨幣投放壓力；二、這次降準後大陸大型金融機構13.5%的法定存款準備金率仍處於相對高位；三是盡管MLF等貨幣政策工具的使用確保了市場流動性需求，但由於其期限短和成本高等原因，不利於金融機構做好資產負債管理、降低資金成本，因此，需要繼續通過全面降準置換MLF，優化流動性結構。

溫彬預計，未來人行每季仍有降準可能，以便形成穩定的市場預期，從而營造適宜的貨幣信貸環境，保持市場流動性穩定。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明也預估2019年的降準節奏很可能就是一季一次。

(中國時報)