陸美關稅戰 首當其衝！iPhone買氣降 精品業剉咧等

2019年01月05日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮經濟顧問委員會主席哈塞特3日表示，大陸經濟成長大幅下滑將對更多美國企業造成衝擊，可是一旦華府與北京達成貿易協議，蘋果公司及其它美國企業的業績都會復甦。

哈塞特還說，受到美國加徵關稅的打擊，大陸的經濟自去年春天以來成長放緩，而嚴重依賴大陸市場的美國公司未來幾個月將迎來銷售寒冬。哈塞特表示，儘管短期內美國企業的獲利會受到影響，但從長期來看，應該會受益。

由於iPhone手機在大陸市場銷售趨緩，蘋果公司2日下修2019會計年度首季財務預測，預期當季營收約840億美元，低於原先預測的890億美元和930億美元之間，這是蘋果逾15年來首度下修單季營收預測。利空罩頂，美股3日開盤後暴跌，蘋果公司的股價更是重挫9.6％。

然而，美國總統川普表示，他與大陸的關稅戰「勢在必行」，美國正在從大陸的進口商品收取上百億美元的關稅。

蘋果公司最近成為大陸消費力下降最大的受害者。投資人很快聯想到，如果大陸消費者開始連iPhone都不買，下一個遭殃的說不定就是LV名牌包，形同為精品業敲響警鐘。市場研究機構「歐睿國際」指出，全球每年約1兆美元奢侈品市值，單是大陸消費者就占30％。

同樣仰賴大陸市場的精品企業，古馳（Gucci）母公司開雲集團（Kering SA）、酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH Group）、Burberry集團、卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）等股價，也都因蘋果下修營收預測而大跌。

市場情報公司國際數據的中國區總經理霍錦潔認為，在大陸的外國B2C（企業對消費者的電子商務模式）公司在這次經濟放緩中首當其衝。

(中國時報)