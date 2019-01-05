睽違8年 裴洛西再度當選美眾院議長

2019年01月05日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國會昨展開新會期，民主黨籍資深眾議員裴洛西在睽違8年後，二度當選眾院議長，寫下美國民主先例。總統川普破天荒現身白宮新聞簡報室，公開釋善意表態願與眾院合作。民主黨也沒浪費時間，新國會甫上路便通過撥款法，意圖終結政府關門近2周的僵局，不過白宮稱川普不可能簽署。

裴洛西是美國史上迄今唯一的女性眾院議長，她在就職演說中表示，「今年適逢美國女性獲得投票權的第一百年，能成為女性國會議長特別感到光榮，」她更提到，本屆國會超過百位女議員，寫下國會歷史。

裴洛西除昭示民主黨團在新國會的政策要點，包括為聯邦政府部分停擺的窘境解套。她也特別向共和黨同僚喊話，「給你們一個投同意票的機會。」

眾院當晚通過撥款法案，維持對國土安全部的現有撥款到2月8日，其中包括加強邊境安全的13億美元，但並不包括川普不惜讓政府關門、也要力爭到底的美墨邊境築牆預算50億美元。眾院另外還通過撥款給財政、商務、農業等與邊境安全無關的部會足夠資金運作到9月底。

然而，白宮管理及預算局早已發表聲明，反對眾院民主黨團提出的撥款法案；由共和黨掌控的參議院，多數黨領袖麥康奈也指出，沒有總統支持，參院不會對該法案進行表決。川普日前和參眾兩院的兩黨議員代表會面，但對話無疾而終，雙方預計周五再碰面會商。

正當裴洛西在國會山莊宣誓就職之際，白宮突然宣布舉行臨時的簡報會，川普也意外現身，這是他就任近2年來，第一次站上白宮新聞發布室講台。川普除祝賀裴洛西當選，稱許這是巨大成就，也表態期待與對方在多項議題上通力合作。

不過川普並未接受提問，而是發表重申邊境圍牆重要性的聲明，簡報會10分鐘就結束。川普告訴媒體，自己原本和多位邊境巡邏隊官員在橢圓形辦公室開會，後來決定讓這群官員親自現身說法。

(中國時報)